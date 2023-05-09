Beykoz'da imar planları onaylandı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı ve İstanbul 1. Bölge Milletvekili Adayı Murat Kurum, Beykoz'un her mahallesinde yıllardır imar planlarına dair çalışmalar yapıldığını ve toplamda 90 milyon metrekare alanda 23 mahallenin yeni imar planlarının onaylandığını açıkladı.

Beykoz Belediye binası önünde, Giresunlularla buluşan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı ve İstanbul 1. Bölge Milletvekili Adayı Murat Kurum, Giresunlulara ve Beykoz'da oturanlara çeşitli müjdeler verdi. Bakan Kurum, "Bereketli ve değerli bir şehre, Giresun'a, Giresunlu kardeşlerimize hizmet etmekten gurur duyuyoruz. Emin olun nerede Giresunlu kardeşlerimizin bir ihtiyacı varsa biz hep orada olduk. Bugüne kadar Piraziz'ten Doğankent'e, Bereli'den Tirebolu'ya, Bulancak'tan Eynesil'e kadar Giresunumuzun dört bir yanına hizmet ettik. Eser verdik. Görelemizde yine hizmetlerimizi yaptık. Bugün sadece bizim bakanlığımız Giresun'umuzda, sosyal konuttan kentsel dönüşüme, millet bahçelerinden altyapı yatırımlarına kadar 1.5 milyar liralık 24 projemizle aşkla, azimle, kararlılıkla hizmetlerimizi yürütüyoruz" açıklamasında bulundu.

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Bakan Kurum son olarak şunları söyledi: "Yine müjdemiz var. Beykoz'un her mahallesinde yıllardır imar planlarına dair çalışmalar yapıyorduk. Sözümüzü tuttuk. Toplamda 90 milyon metrekare alanda; Akbaba'dan Riva'ya, Cumhuriyet'ten Soğuksu'ya, Anadolu Feneri'nden Mahmut Şevket Paşa'ya, Dereseki'den, Görele'ye kadar 23 mahallemizin yeni imar planları onaylandı. Hayırlı uğurlu olsun."