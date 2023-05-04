Beyaz Saray'dan Rusya'nın 'Kremlin saldırısının arkasında ABD var' iddiasına cevap

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov'un Kremlin Sarayı'na düzenlenen İHA saldırısının arkasında ABD'nin olduğu yönündeki iddialarını "gülünç" olarak nitelendirdi.

ABD, Rusya'nın Kremlin Sarayı'na düzenlenen saldırının arkasında ABD olduğu yönündeki iddialarını yalanladı. Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov'un Kremlin Sarayı'na düzenlenen İHA saldırısının arkasında ABD'nin olduğu yönündeki iddialarına cevap verdi. Kirby, "Sizi temin ederim ki ABD'nin herhangi bir müdahalesi olmadı. Her ne ise, biz içerisinde değiliz. Peskov orada öylece yalan söylüyor" ifadelerini kullanarak, Rusya'nın iddialarını "gülünç" olarak nitelendirdi. Kirby ABD'nin Ukrayna'yı sınır ötesi saldırılar için teşvik etmediğini ve buna izin vermediğini vurgulayarak, "Kendilerini savunma şartlarını veya yürüttükleri operasyonları kesinlikle dikte etmiyoruz" dedi.

Rusya, ABD'yi suçlamıştı

Kremlin Sözcüsü Peskov yaptığı açıklamada, Kremlin Sarayı'na dün düzenlenen İHA saldırısından ABD'yi sorumlu tutmuş, "Kiev ve Washington'un bu saldırıyı reddetmesi saçmalık. Böyle saldırılara ilişkin kararlar Kiev'de değil, Washington'da alınıyor. Kiev sadece kendisine söyleneni yapıyor" demişti.

Ukrayna, saldırıyı düzenledikleri yönündeki iddiaları reddetmişti

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy dün yaptığı açıklamada, Rusya'nın Kremlin Sarayı'na düzenlenen İHA saldırısının arkasında Ukrayna'nın olduğu yönündeki iddialarını reddetmiş, "Putin'e saldırmadık. Topraklarımızda savaşıyoruz, köylerimizi ve şehirlerimizi savunuyoruz. Putin'e veya Moskova'ya saldırmıyoruz. Bunun için yeterli silahımız yok" demişti.

Kremlin Saldırısı

Kremlin Basın Servisinden dün yapılan açıklamada, Kremlin Sarayı'na gece saatlerinde Ukrayna tarafından 2 İHA ile saldırı girişiminde bulunulduğu, İHA'ların etkisiz hale getirildiği duyurulmuştu. Saldırı "Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e yönelik suikast girişimi" ve "planlı bir terör saldırısı" olarak nitelendirilmişti. - WASHINGTON