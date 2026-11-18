TBMM Genel Kurulunda Yeni Parti, DEM Parti, CHP, İYİ Parti ve Yeni Yol Partisinin gündeme ilişkin grup önerileri kabul edilmedi.

Genel Kurulda, Yeni Yol Partisinin "sermaye piyasaları", İYİ Partinin "yargı ve kolluk kuvvetlerinin arasındaki koordinasyon", CHP'nin "COP31", DEM Partinin "İzmir Aliağa'daki bir demir çelik fabrikasında yaşanan elim hadise" ve Yeni Partinin "basın özgürlüğü" hakkındaki grup önerileri ayrı ayrı görüşüldü.

Partisinin grup önerisi üzerinde söz alan Yeni Yol Partisi Grup Başkanvekili Bülent Kaya, fon soruşturmalarına ilişkin sürecin çok ciddi ekonomik sonuçlar doğurduğunu öne sürdü.

Fon soruşturmasına ilişkin değerlendirme ve eleştirilerde bulunan Kaya, "Buralarda parası olan işçiler, emekliler, memurlar, çocuğunun nafakası erimesin diye oralarda değerlendiren insanlar var. Bütün bunlar bu düşüşten bir şekilde etkileniyor. 'Bu fon vurgununda kimler var?' diye sorsan, 'Açıklansın canım, biz de istiyoruz açıklanmasını.' diyorlar. İşte size fırsat. Açıklanması için bir komisyon kuralım, o komisyon ilgili kurumlardan belgeleri istesin, Cumhurbaşkanının takdirine bırakmayalım." ifadelerini kullandı.

İYİ Parti Çanakkale Milletvekili Rıdvan Uz, fon soruşturmasına ilişkin Meclis Araştırma Komisyonu kurulması gerektiğini savunarak, "Bu işi, bürokrasi ayağını, iş adamları ayağını ve siyaset ayağını ortaya çıkarmakla çözebiliriz. Çözüm, listenin açıklanması ve TBMM'nin bir an önce komisyon kurmasıyla ortaya çıkacaktır." dedi.

CHP Hatay Milletvekili Mehmet Güzelmansur, fon soruşturması kapsamında mağdur bir kesimin de bulunduğunu dile getirerek, "Bu insanların sesini duymak, yaşananları aydınlatmak ve benzer krizlerin tekrarını önleyecek tedbirleri belirlemek Meclisin yüce görevidir." diye konuştu.

DEM Parti Mersin Milletvekili Perihan Koca, Yeni Yol Partisinin araştırma önergesini desteklediklerini söyledi.

Yeni Parti Bursa Milletvekili Hasan Öztürk, iktidarı eleştirerek, fon soruşturmasında ismi geçenler ile yüksek kazanç elde edenlerin isimlerinin açıklanması gerektiğini söyledi.

"Suç işleyen kim varsa hesap verecektir"

AK Parti Karabük Milletvekili Durmuş Ali Keskinkılıç, fon soruşturmasına ilişkin bugüne kadar ilgili kurumlarca yürütülen çalışmalar hakkında bilgi verdi.

"Ayırmadan ve kayırmadan, bu işlere dahil olan kim varsa adli işleme tabi olmuştur, tabi olmaya da devam etmektedir." ifadesini kullanan Keskinkılıç, şunları kaydetti:

"Burada suç işleyen kim varsa hukuk önünde hesap verecektir. Masum yatırımcı korunacaktır. Kamu kaynağı kullanılmayacaktır. Sermaye piyasası bu hadiseden sonra daha güvenli hale getirilecektir. Bugüne kadar 498 şüpheli hakkında işlem yapılmış, 129 tutuklama meydana gelmiş, 289 kişiye adli kontrol şartı uygulanmış, 566 gerçek ve tüzel kişinin mal varlığına tedbir konulmuştur. 415 bin tekil yatırımcıya ödeme yapılmış, 371 bin tekil yatırımcının net tutarının tamamı ödenmiştir. 131 fondan 119 fonun tamamen tasfiyesi gerçekleşmiş ve 161 milyar lira ödeme gerçekleşmiştir. AK Parti olarak tavrımız, duruşumuz, kararımız çok net bir şekilde ortadadır. Sorumluların hukuk önünde hesap vermesi kesinlikle sağlanacaktır. Bu hadiseye karışan veya görevi yaparken zafiyet gösterenlerle ilgili işlemlerde hiçbir ayrım ve kayırım yapılmadan gerekli hukuki işlemler gerçekleşecektir."

Öte yandan, Genel Kurulda yerinden söz alan Yeni Parti Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'ndaki usulsüzlük iddialarına ilişkin davada, mahkemenin açıkladığı karara tepki göstererek, "Profesyonel sahte tanıklarla, delillerle İstanbul İl Başkanına, İstanbul Belediye Başkanına, arkadaşlarına hem ceza veriliyor hem siyasi yasak. Tanımıyoruz, tanımayacağız ve bunun hesabı mutlaka sorulacak." ifadelerini kullandı.

Görüşmelerin ardından yapılan oylamalarda Yeni Yol Partisi, İYİ Parti, CHP, DEM Parti ve Yeni Parti'nin grup önerileri kabul edilmedi.

Oylamaların ardından yerinden tekrar söz isteyen Başarır'a, Meclis Başkanvekili Tekin Bingöl, Türk Kızılay Kanunu Teklifi'nin görüşmelerine geçildiği gerekçesiyle söz vermedi. Bunun üzerine Başarır tepki göstererek, masasındaki tablet ve dosyaları yere fırlattı. Bir süre arka sıralarda oturan Başarır, daha sonra Yeni Parti milletvekilleriyle Genel Kurul salonunu terk etti.

Genel Kurulda daha sonra Türk Kızılay Kanunu Teklifi'nin görüşmelerine geçildi.

Kaynak: AA