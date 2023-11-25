Berlin'de Çevreciler Fosil Yakıtlara Karşı Gösteri Yaptı

Almanya'nın başkenti Berlin'de çevreciler, fosil yakıtların kullanımının sonlandırılması için gösteri düzenledi. Göstericiler, Alman hükümetinin iklim politikasını protesto etmek ve ülkelerinin 2030 yılına kadar fosil yakıt kullanımını bırakması için çağrıda bulundu.

Almanya'nın başkenti Berlin'de çevreciler kömür, gaz ve petrol gibi fosil yakıtların kullanımının sonlandırılması için gösteri yaptı.

"Son Nesil (Letzte Generation)" adlı çevreci grubun çağrısıyla bir araya gelen göstericiler, Alman hükümetinin iklim politikasını protesto etmek ve ülkelerinin 2030 yılına kadar fosil yakıt kullanımını bırakması için şehir merkezindeki 17 Haziran Caddesi'ni kapattı.

Çevreciler "Adalet için fosil yakıtlardan vazgeçin", "Su savaşlarından korkuyorum", "İklim dönüşümü şimdi" ve "Fosil yakıtlara son" yazılı döviz ve pankartlar taşıdı.

Çok sayıda katılımcının kırmızı yelek giydiği gösteride, "İklim adaleti hemen" sloganı atıldı.

Son Nesil grubunun sözcülerinden Lina Johnsen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Alman hükümetine fosil yakıtlara para ayırmaktan vazgeçme çağrısı yaparak "Bugün bir kez daha yüzlerce kişi Alman hükümetinin yaptığını kabul etmediklerini göstermek için sokakta. Bir taraftan 60 milyar avro ile fosil yakıtlar sübvanse ediliyor, diğer taraftan iklimin korunması için 60 milyar avro eksik. İyi düşünülürse burada bir şeyler birbirine uyuyor. Burada gençler ve yaşlılar var. Hepsi bunun arkasında durduğunu göstermek için sokakta. En geç 2030 yılına kadar kömürden, gazdan ve petrolden çıkılmasına ihtiyacımız var." dedi.

Polisin güvenlik önlemlerinin aldığı gösteriye farklı çevreci gruplar da destek verdi.