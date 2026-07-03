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Belçika'nın Ankara Büyükelçisi Van de Velde, Trabzon Valisi Şahin'i ziyaret etti

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Belçika'nın Ankara Büyükelçisi Hendrik Van de Velde, Trabzon Valisi Tahir Şahin ve Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç ile bir araya gelerek turizm, ticaret ve ekonomik ilişkileri görüştü.

Belçika'nın Ankara Büyükelçisi Hendrik Van de Velde, Trabzon Valisi Tahir Şahin'i ziyaret etti.

Büyükelçi, kentteki temasları kapsamında makamında bir araya geldiği Vali Şahin ile bir süre görüştü.

Ziyaret anısına Van de Velde, Vali Şahin'e hediye takdim etti.

Büyükelçi, daha sonra Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç'e de ziyaret gerçekleştirdi.

Ziyarette, Belçika ve Trabzon arasındaki turizm, ticaret ve ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi konuları ele alındı.

Kaynak: AA / Duygu Avunduk
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