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Beklentilerin altında kalan asgari ücret zammı AK Partili vekilleri zora soktu

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Asgari ücretin 22 bin 100 TL olarak açıklanmasının ardından seçim bölgelerinden gelen yoğun tepkiler AK Partili vekilleri zora soktu, telefonları kilitlendi.

Ak Parti kulislerinin ana gündem maddesi son iki gündür asgari ücrette beklentilerin altında yapılan artış oldu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın salı akşamı rakamı açıklamasından itibaren AK Partililerin telefonları fazla mesai yapmaya başladı. Rakama tepki gösteren vatandaşlar milletvekillerinin sosyal medya hesaplarına, makam telefonlarına ve cep telefonlarına tepki mesajları yağdırdı.

Beklentilerin altında kalan asgari ücret zammı AK Partili vekilleri zora soktu

"BU KONUDA VATANDAŞ HAKLI"

Kulislerde konuşulanlara göre; gelen tepkilere cevap vermekte zorlandıklarını ifade eden AK Partili vekiller, şu değerlendirmeyi yaptı: "Rakama biz de çok şaşırdık. Açıkçası 23 bin 500 veya 24 bin lira olabilir diye bekliyorduk. 22 bin 104 lira açıklanınca, ertesi gün grup toplantısında Cumhurbaşkanı belki bir dokunuş yapar diye düşündük ama bu gerçekleşmedi. Kamuoyunda oluşan tepki Sayın Cumhurbaşkanı'na da iletildi. Hem rakama tepki gösteriyorlar hem de asgari ücrete yüzde 30 zam yapılırken, devlettin ürettiği hizmetlerden aldığı vergi, harç ve cezalara yüzde 44 civarında artış yapılmasına yönelik çelişkiyi gündeme getiriyorlar. Bu konuda vatandaş haklı. Asgari ücret yüzde 30 artıyorsa, devlet de kendi alacaklarını yüzde 30 artırmalıydı. Bir diğer sıkıntı ise asgari ücrete yüzde 30 zam yapılıyor ama işverene verilen asgari ücret desteği yüzde 43 artırılıyor. Burada da bir denge kurulmalıydı" değerlendirmesini yaptı.

Beklentilerin altında kalan asgari ücret zammı AK Partili vekilleri zora soktu

"EN DÜŞÜK EMEKLİ AYLIĞI KONUSUNDA..."

Türkiye gazetesinin haberine göre; AK Partililer, ayrıca en düşük emekli aylığında da beklentilerin altında bir artış yapılması durumunda seçim bölgelerinde daha da zor durumda kalacaklarını kaydetti. Parti kurmayları ve milletvekilleri "Şu anda 12 bin 500 lira olan en düşük emekli aylığı konusunda ciddi bir adım atılması lazım. Asgari ücrette olduğu gibi bir hata yapılırsa, bizim bunu anlatmamız zor olur. Çünkü vatandaşla yüz yüze bakan biziz" değerlendirmesini yaptı.

Beklentilerin altında kalan asgari ücret zammı AK Partili vekilleri zora soktu
Kaynak: Haberler.com / Politika
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Yorumlar (15)

Haber Yorumlarıgökhan yıldırım:

işte onun için diyoruzya yolcudur abbas...

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Haber YorumlarıÖmer Coşkun:

Seçimde size güle güle

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Haber YorumlarıKısmet Uslukılıç:

Madem 12500 ile geçim oluyor ise vekil emekliliği anayasaya aykırı olmasına rağmen neden 115 bin alıyor madem 24 bin tl ile geçim oluyor ise vekil neden 175 alıyor allah tan korkun millet sefalet içerisinde yaşarken siz neden şatafat içerisinde yaşıyorsunuz

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Haber Yorumlarıgunay yanug:

akp yolcu ve rezil bir oy kaybıyla gidecek

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Haber YorumlarıUnreal:

Sanki vekillerin bir etkinliği var da... İhale peşinde koşmaktan yoruluyorlar

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Haber YorumlarıMR CAMEL:

CHP sokaklarda akp teşkılatı sokaklara çıkamaz hale geldiler ne yüzle çıkacaklar tatil girmişler uçakğınız düştün akp vekiller mhp vekiller

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Haber Yorumlarıcan erdemir:

Gelişmiş toplumlarda asgari ücret %1 alır. Almanya'da asgari ücret 1700 Küsür 6 saatlik çalışmada ama kimse 1700 almıyor en az 6 saatlik çalışmaya 2300 Euro alır. Bizde 8 saatlik çalışma en az 35 bin olması gerekiyor. Altına çalışmak insan haysiyetine uygun olmaz.

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Haber YorumlarıAbdullah Güneş:

kiraları niye yüzde altmisa cikardiki . şimdi enflasyona düşüyor derler.biz hiç düştüğünü gormuyoruz da

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Haber YorumlarıOsman Öner:

Madem anketler de birinciler derhal erken seçim yapsınlar görelim

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Haber YorumlarıMurat Kara:

yi zora giren yok hayatları devam

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