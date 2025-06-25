BBP Genel Başkanı Destici'den İran ve Diyarbekirspor Açıklamaları

BÜYÜK Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "Şunu çok net bir şekilde görmek zorundayız. İran'da rejim değişse dahi, tamamen mağlup edilse dahi ABD ve İsrail'in bölgeye dahi asıl hedefi değişmeyecektir. Onların gözünde İran sadece bir eşiktir. Asıl mesele İran sonrasında ileride uygun buldukları konjonktürde oyunun tamamen Türkiye'ye taşınmasıdır" dedi.

BBP lideri Mustafa Destici, partisinin genel merkez binasında düzenlediği basın toplantısında konuştu. Destici, konuşmasında, İran ile İsrail arasındaki ateşkes ile ilgili, "Geçici bir ateşkes açıklanmıştır. Karşılıklı saldırıların durmasından geçici de olsa ateşkesin devreye girmesinden memnunuz. Biz bölgemizde savaş istemiyoruz, bölgemizde kalıcı barış istiyoruz. İran'da yaşanan gelişmelerin bölgesel bir istikrarsızlık değil, küresel bir senaryonun perdesi olduğunu hepimiz biliyoruz. İsrail'in art arda gerçekleştirdiği saldırılar batı medyasının organize algı çalışmaları ve ABD'nin klasik rejim değişikliği retoriği bir kez daha sahneye konulmuş durumdadır. Şunu çok net bir şekilde görmek zorundayız. İran'da rejim değişse dahi, tamamen mağlup edilse dahi ABD ve İsrail'in bölgeye dahi asıl hedefi değişmeyecektir. Onların gözünde İran sadece bir eşiktir. Asıl mesele İran sonrasında ileride uygun buldukları konjonktürde oyunun tamamen Türkiye taşınmasıdır. Asıl mesele budur. Herkesin ve hepimizin bilmesi lazım. Bu denklemde kendi oyun planını yazan, bağımsız hareket eden hiçbir ülkeye yer yoktur. Özellikle de kendileri açısında Türkiye'ye hiç yer yoktur. Onlar istemeseler de Türkiye var olmaya, büyümeye, güçlenmeye, mazlumların hamisi ve hadimi olmaya devam edecektir" diye konuştu.

DİYARBAKIRSPOR AÇIKLAMASI

Destici, Diyarbekirspor'un, 2025-2026 sezonundan itibaren ismini 'Kobani Spor' olarak değiştirdiğini açıklaması ile ilgili, "Diyarbekirspor geçen gün yaptığı açıklamada 'TFF 3'üncü lig 2'nci grupta mücadele edecek olan kulübümüz 'Diyarbekirspor' tarihi bir karara imza atarak, yeni sezona 'Kobani Spor' ismi ile devam etme kararı almıştır' dedi ve resmi adreslerinde yayınlandı. Kobani, Suriye'nin kuzeyinde Türkiye'nin terör örgütü olarak tanıdığı PKK'nın uzantısı YPG'nin, PYD'nin kontrolündeki bir bölgedir. 8-10 bin terör örgütü üyesinin kontrol ettiği bir bölgedir. Bu nedir Allah aşkına? Bu bölücülük, devlete millete ihanet değil de nedir? Bütün bunları yaparken sözde Terörsüz Türkiye'de çözüm sürecine atıfta yapılarak bu açıklamalar yapılıyor. Bunlar cesaretlendiriliyor. Küçük ve masum bir girişim gibi gösterilmeye çalışılsa da bu karar sadece bir isim değişikliği değildir. Doğrudan doğruya Türkiye Cumhuriyeti'nin milli birliğine, toprak bütünlüğüne ve anayasal düzenine karşı organize edilen ayrılıkçı projenin bir parçası olarak okunmalıdır. PKK'nın siyasi ve kültürel aparatları üzerinden yıllardır adım adım örülen kurbağa haşlaması stratejisinin yeni ve sinsi adımlarından birisidir. Bu vaziyet bir milletin birliğini ve anayasal eşitliğini reddeden açık bir bölücülüktür. Herkes bilsin ki, doğusuyla batısıyla kuzeyiyle güneyiyle ülkemizin her bir karışı Anadolu, Rumelisi, Trakyasıyla beraber Kürdüyle Türkmeniyle Alevisiyle Sunnisiyle büyük Türk milletinindir. Ne devletimizin adına ne bayrağımızın yanına ne dilimize ne de vatanımıza asla ortak kabul etmedik ve etmeyiz. Futbol Federasyonu bu kararı derhal reddetmeli, devlet ise bu tür sembolik saldırılara karşı reflekslerini en açık bir şekilde göstermelidir" ifadelerini kullandı.

Destici, enflasyonun yüksek seyrettiği sürece asgari ücretin yılda en az iki kere belirlenmesi ve asgari ücrete en az yüzde 30 zam yapılması gerektiğini söyleyerek, "Asgari ücret 28 bin 600 TL'nin üzerine çıkarılmalıdır" dedi.