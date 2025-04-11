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BBP Genel Başkanı Destici: Çin'in Doğu Türkistan zulmü bitene kadar ithalatı durdurmalıyız

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Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Çin'in Doğu Türkistan'da uyguladığı zulme karşı Türkiye'nin ithalatı durdurması gerektiğini belirtti. Destici açıklamasında "Biz Çin'den yaklaşık 44 milyar dolarlık ithalat yapıyoruz ve yaklaşık sadece 3.5 milyar dolarlık ihracat yapıyoruz" ifadelerini kullandı.

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "Çin'in Doğu Türkistan'da gerçekleştirdiği zulüm bitene kadar bu konuda ithalatı durdurmalı" açıklamasında bulundu.

Mustafa Destici, dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Destici yaptığı açıklamada, "Biz Çin'den yaklaşık 44 milyar dolarlık ithalat yapıyoruz, ve yaklaşık sadece 3.5 milyar dolarlık ihracat yapıyoruz yani satış yapıyoruz" dedi.

"ÇİN'DEN İTHALATI DURDURMALIYIZ"

"Cari açığımızın neredeyse tamamı (40 milyar dolar üzeri) bu dengesizlikten kaynaklanıyor" diyen Destici, "Çin'den, petrol, doğalgaz ya da elektrik almıyoruz. Çin'den aldığımız malların tümünü ülkemizde üretebiliriz ya da başka yerlerden alabiliriz. Çin'in Doğu Türkistan'da gerçekleştirdiği zulüm bitene kadar bu konuda ithalatı durdurmalı, Çin mallarına en az %100 ilave vergi konulmalıdır" ifadelerini kullandı.

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BBP Genel Başkanı Destici: Çin'in Doğu Türkistan zulmü bitene kadar ithalatı durdurmalıyız
Haberler.com / Serhat Yılmaz - Politika
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Yorumlar (7)

Haber YorumlarıFatih Kara:

Destici sen Ak Parti'ye geç partiyi rahat bırak. Milli duruşu olan şahsiyetli doğruları söyleyecek bir başkan gelsin varsın yine yüzde 0,5 alsın ama şahsiyetli bir muhalefetten yoksun bu gün türkiye senin sayende.

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Haber YorumlarıFatih Kara:

Şahsiyetli duruşu olan Muhsin Başkanın partisini AK Parti'nin kuyruğuna kıl yaptın. Muhsin Başkan yaşasaydı ne uğruna doğruları söylemekten şahsiyetli muhalefetten vazgeçtin? Mustafa diye sana hesap sorardı. Hesap gününe inananlar zaten o hesabın bir gün sorulacağını bilirler. Bunca yıldır hiç mi hata görmedin? Meclise girebilmek adına bir kez eleştirdin mi icraatları?

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Haber YorumlarıWaRLocK ERC:

hadi sende be

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Haber YorumlarıHakan Celik:

sen üçün beşin hesabını yapadur.Adamlar dünyaya her alanda hükmedecek

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Haber YorumlarıSabır Taşı:

Zaten Amerikanin devletlerden bekledigi istedigi o.. Sdina Türklere zulüm yapiyor ondan durdurduk dersiniz bu milletde afiyetle yer ..

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Haber YorumlarıHamit Gündoğdu:

Akıl dolu bir söylem değil...bir deynek düşünün ve iki ucu b.klu..yani bir uçta abd diğer uçta Çin.. dedimya aklı nispetinde boş bir konuşma şekli veya gündemde unutulmamak için yapılan boş hamle...destici partiyi rahat bırakta parti canlansın..yoksa % 1 bile görmen zor...bahçeli mhpyi sende bbp yi bitirdiniz..

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Haber YorumlarıSelami:

Ağaları Amerika’yla ters düşen cin’e çağrılar başladı ülkemizde.

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