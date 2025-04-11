BBP Genel Başkanı Destici: Çin'in Doğu Türkistan zulmü bitene kadar ithalatı durdurmalıyız

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "Çin'in Doğu Türkistan'da gerçekleştirdiği zulüm bitene kadar bu konuda ithalatı durdurmalı" açıklamasında bulundu.

Mustafa Destici, dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Destici yaptığı açıklamada, "Biz Çin'den yaklaşık 44 milyar dolarlık ithalat yapıyoruz, ve yaklaşık sadece 3.5 milyar dolarlık ihracat yapıyoruz yani satış yapıyoruz" dedi.

"ÇİN'DEN İTHALATI DURDURMALIYIZ"

"Cari açığımızın neredeyse tamamı (40 milyar dolar üzeri) bu dengesizlikten kaynaklanıyor" diyen Destici, "Çin'den, petrol, doğalgaz ya da elektrik almıyoruz. Çin'den aldığımız malların tümünü ülkemizde üretebiliriz ya da başka yerlerden alabiliriz. Çin'in Doğu Türkistan'da gerçekleştirdiği zulüm bitene kadar bu konuda ithalatı durdurmalı, Çin mallarına en az %100 ilave vergi konulmalıdır" ifadelerini kullandı.