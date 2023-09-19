Bayraklı Belediyesi ve DİSK Genel İş 6 No'lu Şubesi Arasında İmzalanan Ek Protokol Kutlandı

Bayraklı Belediyesi ve DİSK Genel İş 6 No'lu Şubesi arasında imzalanan ek protokol için kutlama programı düzenlendi. Belediye işçilerinin katıldığı davullu zurnalı etkinlikte konuşan Belediye Başkanı Serdar Sandal, "Görevimiz kamuya hizmet etmek. Ülke olarak çok zor bir dönemden geçerken Bayraklı Belediyesi olarak tüm imkanlarımızı emekçilerimiz için seferber ederek sofralarınıza bir damla katkı sağlayabildiysek ne mutlu bize. İyi ki varsınız" dedi.

Bayraklı Belediyesinde geçtiğimiz haftalarda mutlu biten ek protokol görüşmelerinin ardından imzalanan toplu sözleşme, davullu zurnalı etkinlikle kutlandı. Belediye binası önündeki etkinliğe Başkan Serdar Sandal'ın yanı sıra DİSK Ege Bölgesi Temsilcisi Memiş Sarı, DİSK Genel İş 6 No'lu Şube Başkanı Değer Yıldız, sendika temsilcileri, meclis üyeleri, muhtarlar ve belediye işçileri katıldı. Bin 214 işçinin maaşlarında iyileştirme yapılan ek protokolle en düşük çalışan maaşı 18 bin TL'den, 22 bin 466 TL'ye yükseltildi.

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, etkinlikte yaptığı açıklamada, "Geldiğimiz günden bu güne kadar diğer belediyelere göre çalışanlarımızın temel hakları, eşit işe eşit ücret politikamız ile Bayraklı Belediyesi tüm İzmir'e örnek bir belediyedir. Bizde önce işçinin, emekçinin maaşı, alın terinin karşılığı ödenir. Bizim görevimiz kamuya en iyi şekilde hizmet etmek, kamunun parasını en iyi şekilde korumak ve kullanmaktır. Ek protokol konusunda ülkenin içinde bulunduğu zorlu ekonomik süreci de göz önünde bulundurarak, tüm şartları zorladık ve yapabileceğimizin en iyisini yaptık. Çok iyi bir toplu sözleşme süreci yürüttük. Mutluyuz. En azından bir damla suyu sofranıza getirebildiysek bu da Bayraklı Belediyesinin mutluluğu. Sizinle birlikte olmaktan ve geleceğe birlikte yürümekten dolayı gurur duyuyorum. Cumhuriyetin kazanımı olan Mustafa Kemal Atatürk'ün yolundan hiçbir zaman ayrılmayacağız ve her alanda her zaman birlikteliğimizi sürdüreceğiz. Ne mutlu bana ki; sizin gibi çalışma arkadaşlarım var" dedi.

"Her zaman birlik olacağız"

DİSK Ege Bölge Temsilcisi Memiş Sarı ise, "Pandemiden bu yana işçilerin, emekçilerin geçinemediği bir süreç yaşanırken belediyelerimiz de sınırlarını zorlayarak emekçi kardeşlerimiz için en iyilerini yapıyor. DİSK ve CHP olarak her zaman dimdik ayakta durduk. En zorlu koşullarda da birlik ve beraberlik içinde olduk, sokaklara hizmeti birlikte götürüyoruz. Her zaman da birlikte olacağız. Haklarımıza, kıdem tazminatımıza göz dikenlerin karşısında da dimdik duracağız. Çocuklarımızın, ailelerimizin geleceğine el uzatanların karşısında birlikte mücadele etmeye devam edeceğiz" diye konuştu.

Başkan Sandal'a işçilerden teşekkür

DİSK Genel İş 6 No'lu Şube Başkanı Değer Yıldız da, "Belediye Başkanımızın büyük özveri ve desteğiyle belediye çalışanlarımızın durumunu iyi bir noktaya getirdik. Yeter mi? Hayır ama günün koşullarında yapılabilecek en iyi anlaşmayı yaptık. Bu süreçte emeği geçen herkese başta başkanımıza sonsuz teşekkürler ediyoruz. Bize düşen görev; emeğimize, işimize, belediyemize ve başkanımıza sonuna kadar sahip çıkmaktır. Ailelerimizin, çoluğumuzun, çocuğumuzun geleceğini kimseye kaptırmayacağız. Çünkü burası bizim evimiz, bizim işimiz, ekmeğimiz" dedi.

Konuşmaların ardından Memiş Sarı, Başkan Sandal'a DİSK'in 16'ncı kuruluş yıl dönümü dolayısıyla plaket takdim etti. - İZMİR