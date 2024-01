AK Parti Kütahya İl Başkanı Mustafa Önsay: Kütahya Belediyesini Kamil Saraçoğlu ile kazanacağız

Ak Parti Kütahya İl Başkanı Mustafa Önsay, 31 Mart Yerel Seçimlerinde Kütahya Belediyesini Kamil Saraçoğlu ile kazanacaklarını söyledi.

Başkan Önsay, AK Parti Kütahya milletvekilleri Adil Biçer, İsmail Çağlar Bayırcı, Mehmet Demir ve AK Parti Kütahya Belediye Başkan Adayı Kamil Saraçoğlu ile birlikte parti binasında basın toplantısı düzenledi.

Önsay, "Kütahya'da AK Parti vermedikçe kimse bir şey alamaz. Bunu herkes biliyor. Hata yapmışızdır, eksik yapmışızdır, vatandaşımızla buluşamamışızdır, birliğimizi beraberliğimizi zayi etmişizdir, birbirimize darılmışızdır, küsmüşüzdür. Bunlar bizim hatalarımız. Yoksa bizim belediyemiz Kamil Saraçoğlu döneminde, Mustafa İça döneminde AK Parti'nin belediyesidir. Yapılan her şey AK Parti'ye aittir. 2024 ve 2029 yılları arasında yapılacak her şeyde yine AK Parti'ye ait olacak. Bizde kişisel bir iş yok. Bizim tek kırmızı çizgimiz Recep Tayyip Erdoğan. Siyaset insanla yapılıyor. Biz hepimiz bir ekibiz. Her birimize farklı görevler veriliyor ve biz bu görevleri layıkıyla yapmak üzere çalışıyoruz. Görevin ne olduğunu sorgulamak, bizim haddimize değil. Cumhurbaşkanımız ne diyorsa odur.O gün öyle demiştir odur, bugün böyle demiştir budur. Biz AK Parti olarak seçime giriyoruz. Kazanırsak AK Parti olarak kazanıyoruz" dedi.

"Milletvekillerinden Kamil Saraçoğlu'na tam destek"

AK Parti Kütahya Milletvekilleri Adil Biçer, Mehmet Demir ve İsmail Çağlar Bayırcı da basın toplantısında söz alarak, her daim Kamil Saraçoğlu'nun yanında ve destekçisi olduklarını dile getirdiler.

"İnsanlarımız mutlu ve huzurlu olacak"

AK Parti Kütahya Belediye Başkan Adayı Kamil Saraçoğlu, Kütahya'yı tekrar AK Parti Belediyeciilği ile tanıştıracaklarını belirtti.

Saraçoğlu, "İşimiz, gücümüz, sevdamız Kütahya diye çıktığımız 2014 yılından bugüne ilk günkü aşkla ve heyecanla Kütahya Yüzyılını inşa edecek, vizyon projelerimizle güçlü bir ekip teşkilatımızla birlikte Kütahyamızı bölgenin yıldızı haline getirmeye gayret göstereceğiz. Görevi devrettiğimiz 2019 yılında milletimize hizmet sevdamız hiç bitmeyecek demiştik. Rabb'ime hamd ediyorum ki, bize kadim şehir Kütahyamıza tekrar hizmet etme yolunu açtı. Kütahyamız için bir ve beraber olarak, AK Parti bayrağını dikeceğiz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın Kütahyalı hemşerilerimize olan güvenini boşa çıkarmayacağız. Yine yeniden Kütahya için hazırız, kararlıyız. Neden kaybettiklerimizi çok iyi biliyoruz ve şu an itibariyle 5 yıl boyunca biz hemşerlerimizle gönül bağımızı asla yok etmedik. Sokakta, çarşıda olduk, iş yerlerine, kahvesine, lokantasına gittik. Her yerde insanlarımızla beraberdik. O dönemde seçilen arkadaşımız da şu anda görev yapıyor. Müthiş bir beklenti vardı. Biz ondan yarış da yapmıştık. Ama bu süreçte halkımızın beklentilerinin yerine gelmediğini gördük. Sahaya çıktığımız zaman AK Parti'yle gönül bağlarının, Kamil Saraçoğlu'yla gönül bağlarının bitmediğini gördük ve bu nokta itibariyle de genel merkezimizin yapmış olduğu kamuoyu yoklamaları, akil adamlara ya da akil kişilerle istişare yapmaları sonucunda tekrar böyle bir yola çıkmayı bize görev tevcih ettiler. Bu zor bir görev, bunu biliyorum. Ama bunun üstesinden bu teşkilatla beraber çok rahat kalkacağımızdan eminim ve proje ekibimiz de çalışıyor. Bizim zaten yarım kalan projelerimiz vardı. Onları zaten hayata geçirdiğimiz anda Kütahya'nın çok farklı bir konuma geleceğini hep birlikte göreceğiz. Yani biz göreve hazırız, kenarda, dışarda kalmadık. Her zaman aktif bir şekilde Kütahyalının içindeydik. İnşallah Kütahyalı AK Parti belediyeciliği ile tekrar tanıştığı anda çok rahat edecek ve insanlarımız mutlu ve huzurlu olacak" ifadelerini kullandı. - KÜTAHYA