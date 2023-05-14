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Başkan Kayda, eşi ve oğluyla birlikte oy kullandı

Başkan Kayda, eşi ve oğluyla birlikte oy kullandı

Politika Haberleri

Manisa'nın Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel Seçimi için oyunu kullandı.

Manisa'nın Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel Seçimi için oyunu kullandı.

Başkan Zeki Kayda, eşi Sevgi Kayda ve oğlu Yağız Kayda ile birlikte oyunu Salihli Milli Egemenlik Ortaokulu 1228 nolu sandıkta kullandı. "Ülkemiz ve milletimiz için hayırlı olsun" diyen Başkan Kayda şunları söyledi:

"Türkiye için büyük öneme sahip Cumhurbaşkanlığı ve 28. dönem milletvekili genel seçimleri için Milli Egemenlik Ortaokulu'nda oyumuzu kullandık. Yapılan seçimin ülkemiz, milletimiz ve Salihli'miz için hayırlar getirmesini dilerim." - MANİSA

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

Milletvekili Zeki Kayda Salihli Manisa Politika Haberler

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