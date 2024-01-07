Başkan Hakan Tütüncü, Kepez'deki Hizmet Çalışmalarını Yerinde İnceledi

Kepez'de devam eden hizmet çalışmalarını her hafta düzenlediği arazi gezileri ile yerinde inceleyen Başkan Hakan Tütüncü, " Kepez'de 15 yıldır ekiplerimizle işin başında ve sahada olmaya gayret gösterdik. Çünkü yerel yönetim yerinde yapılır, sahada yapılır" dedi.

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, ilçenin dört bir tarafında devam eden hizmet çalışmalarını yerinde inceledi. Belediyenin turuncu beyaz şeritli iş yeleğini giyen Başkan Tütüncü, sahadaki çalışmaları adım adım gezdi. Başkan Tütüncü, çalışmalarda görevli belediye işçileri ile sohbet etti, onlara kolaylıklar diledi. Geçtiğimiz hafta gerçekleştirdiği arazi inceleme gezisinde de silindir operatör koltuğuna geçerek, Fen İşleri ekiplerin çalışmalarına destek verdi. Her hafta ilçedeki hizmet çalışmalarını yerinde inceleyen Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, "Kepez'de 15 yıldır ekiplerimizle işin başında ve sahada olmaya gayret gösterdik. Çünkü yerel yönetim yerinde yapılır, sahada yapılır" dedi.

"Çalışanın elini sıkacaksın, gönlünü alacaksın"

Başkan Tütüncü, "Mahallede olmazsanız masa başından, uzaktan telsizle, telefonla bu işleri takip etmek mümkün mü? Evet mümkün Ama o iş o kadarlık oluyor. Ekiplerimizle işin başında olmaya, arazide olmaya, sahada olmaya son derece gayret gösterdik. ve bunun bereketini de 15 yıldır hizmetlerimizin hem çeşitliliği, hem de büyüklüğü ve çokluğu bakımından netice olarak yaşadık. Netice almayı bildik. Öğrendiğim en önemli şey, uygulamaya çalıştığımız en birinci yöntem şu ki; İşin başında olmak lazım. Mahalli yönetim mahalleden yapılır. Yerel yönetim yerinde yapılır, sahada yapılır. Giyeceksin iş elbiselerini çalışanlarınızın yanında olacaksınız. Çalışanların elini sıkacaksınız, onların gönlünü alacaksınız, yaptıkları işin güçlüğünü göreceksiniz. O motivasyonu sağlayabilmek, sahada olabilmek işte bizim temel yönetim mantığımız, yaklaşımımız 15 yıldır biz bu yöntemle çalıştığımız için, gerçekten az zamanda çok işler yaptık. 15 yılda yaptığımız işlere bakın. Başkalarının 25-30 yılda yapamayacağı işleri biz Kepez'e kazandırdık" diye konuştu. - ANTALYA