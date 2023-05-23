Başkan Bozdoğan: 'Tarsus'un il olması için çaba göstereceğim'

Mersin Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, vatandaşlarla bir araya gelerek, sohbet etti. Vatandaşların taleplerini dinleyen Bozdoğan, Tarsus'un il olması için çaba göstereceğini söyledi.

Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan mahalle ziyaretlerine devam ediyor. Yarbay Şemsettin Mahallesi sakinleri ile görüşen Başkan Bozdoğan, mahallenin geliştirilmesi için sorunlarını yerinde dinledi, taleplerini not aldı. Tarsus Belediyesinin imkanlarının mahallelerin sorunlarını gidermek için seferber edildiğini aktaran Bozdoğan, vatandaşlar ile sohbet etti.

Mahallelere daha iyi yaşam şartlarını kazandırmak amacıyla çalışmaları yürüttüklerini belirten Başkan Bozdoğan, "Bu memleket hepimizin. Hepimiz nereye gidersek gidelim gittiğimiz yerde vatandan, bayraktan bahsediyoruz ama üçüncü olarak da Tarsus'tan bahsediyoruz. Buranın il olması için çok çaba gösterdim. Hala da Tarsus'un il olması için çaba göstereceğim. Şayet il olduğumuz zaman bu kentin yazgısını sizler belirleyeceksiniz. Sizin talepleriniz, doğrularınız neyse o olacak" dedi. - MERSİN