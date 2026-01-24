Haberler

Eskişehir'de İlk Hidrojen Tren Üretimi Başlıyor

Güncelleme:
AK Parti Eskişehir Başkanı Gürhan Albayrak, "TÜRASAŞ, Türkiye'nin ilk hidrojen yakıtlı trenini Eskişehir'imizde üretecek" dedi.

Başkan Albayrak, TÜRASAŞ'ın son çalışmalarıyla ilgili sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yaptı. Albayrak'ın açıklamasında, "Eskişehir'de 65 yıl önce bir hayalle başlayan yolculuk, bugün teknolojiyle taçlanıyor. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde; bakanlarımız, kıymetli mühendislerimiz ve emekçilerimizin gayretleriyle şehrimizin gururu TÜRASAŞ, Türkiye'nin ilk hidrojen yakıtlı trenini Eskişehir'imizde üretecek. Geçmişin mirasıyla geleceği inşa ediyoruz. Şehrimize ve ülkemize hayırlı olsun" ifadeleri yer aldı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
