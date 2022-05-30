Başkan Akın 'Belediye Başkanları Çalıştayı'na katıldı - Haberler

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Başkan Akın 'Belediye Başkanları Çalıştayı'na katıldı

İhlas Haber Ajansı - Politika
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Başkan Akın 'Belediye Başkanları Çalıştayı'na katıldı

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun katılımıyla Van'da gerçekleşen "Belediye Başkanları Çalıştayı'na katıldı.

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun katılımıyla Van'da gerçekleşen "Belediye Başkanları Çalıştayı'na katıldı. Başkan Çetin Akın ayrıca saha çalışmalarına da katılarak Van halkıyla bir araya geldi.

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun katılımıyla, Cumhuriyet Halk Partili büyükşehir, il ve ilçe belediye başkanlarıyla birlikte Van'da düzenlenen ve iki gün süren 'Belediye Başkanları Çalıştayı'na katıldı. Başkan Çetin Akın, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, Çeşme Belediye Başkanı M. Ekrem Oran, CHP Van İl Başkanlığı, CHP Tuşba İlçe Başkanlığı ile birlikte toplantı öncesinde saha çalışmalarını gerçekleştirdi. Van esnafı ve halkıyla bir araya gelindiği saha çalışmalarında sorunlar dinlendi ve çözüm önerileri sunuldu.

Belediye Başkanları Çalıştayı ve saha çalışmaları hakkında açıklamada bulunan Başkan Akın, "Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun katılımlarıyla belediye başkanlarımızla birlikte Van'da çalıştayımızı gerçekleştirdik. Belediye Başkanlarımız, CHP Van İl Başkanlığı, CHP Tuşba İlçe Başkanlığı ile birlikte Van'da halkımızın yanında olduk. Sorunlarını dinledik, çözüm yolları üzerinde önerilerimizi aktardık. Yerelden başlayan değişim ve umutla güzel ülkemizi hep beraber aydınlığa çıkaracağız" dedi. - MANİSA

İhlas Haber Ajansı / Politika

Cumhuriyet Halk Partisi Kemal Kılıçdaroğlu Çetin Akın Van Politika Haberler

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