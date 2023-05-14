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Baki Ersoy oyunu kullandı

Baki Ersoy oyunu kullandı

Politika Haberleri

14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimlerinde Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kayseri 2. Sıra Milletvekili adayı Baki Ersoy oyunu kullandı.

14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimlerinde Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kayseri 2. Sıra Milletvekili adayı Baki Ersoy oyunu kullandı.

14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekilliği için oy kullanma işlemi sabahın erken saatlerinde başladı. MHP 27. Dönem Milletvekili ve 28. Dönem Milletvekili adayı Baki Ersoy'da oyunu kullanmak için sandık başına gitti. Baki Ersoy, Fatoş Büyükkuşoğlu İlköğretim Okulu'nda 1285 nolu sandıkta oyunu kullandı.

Öte yandan, MHP Kayseri İl Başkanı Ahmet Bağçovan da Baki Ersoy ile aynı okulda 1283 nolu sandıkta oyunu kullandı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

Milliyetçi Hareket Partisi Milletvekili Baki Ersoy 14 Mayıs Politika Haberler

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