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Bakan Yumaklı: Barajlarımızın doluluk oranı yüzde 81,5, bu bir rekor

Bakan Yumaklı: Barajlarımızın doluluk oranı yüzde 81,5, bu bir rekor
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Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Kayseri'de Melikgazi Belediyesi tarafından yapılan Çarşı Melikgazi'nin açılışını gerçekleştirdi. Bakan, çarşıyı örnek vizyon projesi olarak nitelendirerek üretici ve esnafa destek mesajı verdi.

BAKAN YUMAKLI ÇARŞI MELİKGAZİ'NİN AÇILIŞINA KATILDI

Tarım Ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı Kayseri'de düzenlenen 1'inci Erciyes Zirvesi'nin ardından Kayseri Valiliği, AK Parti İl Başkanlığı ve Büyükşehir Belediyesi'ni ziyaret etti. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı bu ziyaretlerin ardından Melikgazi Belediyesi tarafından Alpaslan Mahallesi'nde yapımı tamamlanan Çarşı Melikgazi'nin açılışına katıldı. Açılışa, Bakan Yumaklı'nın yanı sıra AK Parti Kayseri Milletvekilleri Hulusi Akar, Şaban Çopuroğlu, Ayşe Böhürler, Bayar Özsoy, Murat Cahid Cıngı ile protokol üyeleri ve çarşıda işletmeleri olan esnaf katıldı.

'AHİLİK KÜLTÜRÜNÜN ÖNEMLİ BİR ÖĞRETİSİNİ HATIRLATMIŞ OLACAK'

Çarşıyı örnek vizyon projesi olarak nitelendiren Bakan Yumaklı, "Sadece bir çarşının kapılarını açmadık. Üreticilerimizi, esnafımızı, yerel markalarımızı ve hakikaten her işlerini ellerine aldıklarında en iyisini yapıp en güzel bir şekilde sonuçlandıran kadın kooperatiflerimizi burada bir arada gördük. İnşallah bu örnek vizyon projesi Kayseri'den başlayarak bütün ülkemizde yayılarak devam eder. Çarşının Avrupa'da benzer örnekleri var. Ancak onlardan daha iyi durumda. Türkiye'mizin dört bir tarafından, ülkemizin gıdasından sorumlu bir bakanlık olarak üreticilerimizin sofradaki ekmeğimizin, ürünümüzün garantisi olan üreticilerimizin her zaman yanında olduk, olmaya devam edeceğiz. Bütün üreticilerimize, teknoloji, yeniden yapılanma, üretim kabiliyetini ve kapasitesini artırma, kaliteli ve verimli üretim yapmakla alakalı düşüncesi, fikri olan başta genç kardeşlerimiz ve kadın girişimcilerimiz olmak üzere bakanlığımızın bütün teşviklerinin ve desteklerinin hizmetlerinde olduğunu ifade etmek istiyorum. Bakanlığımızın bütün kurumları sizlerin emrine amade. Burası aynı zamanda unuttuğumuz ama tekrar hatırlamak zorunda olduğumuz ahilik kültürünün de belki de çok önemli bir öğretisini bizlere tekrar hatırlatmış olacak" ifadelerini kullandı.

Bakan Yumaklı'nın konuşmasının ardından çarşının resmi açılış kurdelesi kesildi.

Samed Aydın SUN/Furkan KAVUKLU, (Kayseri),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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