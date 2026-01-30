Bakan Yumaklı: 'Su artık hayati bir başlık haline geldi'

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Artvin'de yaptığı konuşmada iklim değişikliğiyle birlikte suyun hayati önem kazandığını vurgulayarak, Artvin'in tarım potansiyeli, coğrafi işaretli ürünleri, Yusufeli Barajı ve son 23 yılda kente yapılan 418 milyar liralık yatırımlara dikkat çekti.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Artvin'de AK Parti İl Danışma Toplantısı'na katıldı. Toplantıda partililere hitap eden Bakan Yumaklı, iklim değişikliğinin etkilerine dikkat çekerek suyun korunması ve verimli kullanılması gerektiğini söyledi.

Bakanı İbrahim Yumaklı, burada yaptığı konuşmada, "Özellikle iklim değişikliğinden kaynaklı, belki de Artvin için en son gündeme gelmesi beklenen konulardan biri olan su meselesi artık hayati bir başlık haline gelmiştir. Dolayısıyla her damla suyumuzu altın değerinde görmeli, koruyarak ve verimli şekilde kullanmalıyız. Özellikle suyun depolanması ve yönetimi konusunda Artvin son derece önemli bir ilimizdir. Artvin'in dünya çapında önemli bir esere ev sahipliği yaptığını biliyoruz. Yusufeli Barajı bu anlamda bizim adeta heykelimizdir. Daha önce de bir kıyaslama yapmıştım. Kendi alanında dünya ölçeğinde olan bu esere ev sahipliği yaptığı için Artvin'e hassaten teşekkür ediyorum. Artvin, kendine özgü coğrafi yapısıyla önemli bir tarım kentidir. Yaş çay üretiminde Türkiye genelinde üçüncü sıradayız. Yaban mersininde yedinci, kızılcık ve fındıkta ise on birinci sıradayız. Bunlar bizim ölçümlerimizdir. Artvin, üretimde olduğu kadar markalaşmayı da başarmış bir şehirdir. Kentimizde 8 ürün coğrafi işaret tescili almıştır. Kestane balı, Arhavi termonisi, Borçka Demir elması, Hatila balı, Hopa hamsili ekmeği, Hopa laz böreği, Puçuko ve Şavşat ketesi artık Artvin'in sınırlarını aşmıştır. Bu ürünlerin adını ilk kez duyanlar merak etsin, biz de onlara Artvin'i adres gösterelim. Devlet Su İşleri yatırımları dahil olmak üzere son 23 yılda hem Artvin'e hem de ülkemize hizmet edecek toplam 418 milyar liralık yatırım bu coğrafyada hayata geçirilmiştir" ifadelerini kullandı.

Bakan Yumaklı konuşmasının ardından basına kapalı şekilde partisinin il danışma toplantısına katıldı. - ARTVİN