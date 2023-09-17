Bakan Yumaklı: Arama Kurtarma Çalışmalarımız Aralıksız Sürüyor

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, İzmir ve Bolu'daki orman yangınlarının kontrol altına alındığını ve soğutma çalışmalarının devam ettiğini açıkladı. Ayrıca, İzmir Tahtalı Barajı'na düşen yangın söndürme helikopterinde görevli üç mürettebatın arama kurtarma çalışmaları da sürüyor.