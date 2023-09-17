Bakan Yumaklı: Arama Kurtarma Çalışmalarımız Aralıksız Sürüyor
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, İzmir ve Bolu'daki orman yangınlarının kontrol altına alındığını ve soğutma çalışmalarının devam ettiğini açıkladı. Ayrıca, İzmir Tahtalı Barajı'na düşen yangın söndürme helikopterinde görevli üç mürettebatın arama kurtarma çalışmaları da sürüyor.
BAKAN YUMAKLI: ARAMA KURTARMA ÇALIŞMALARIMIZ ARALIKSIZ SÜRÜYOR
Tarım Ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, " İzmir'in Menderes ilçesi ve Bolu'nun Gerede ilçesindeki orman yangınları kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarımız devam ediyor. İzmir Tahtalı Barajı'na düşen yangın söndürme helikopterinde görevli üç mürettebatımızı arama kurtarma çalışmalarımız aralıksız sürüyor" dedi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika