Bakan Yumaklı: 24 yılda hayvancılığı geliştirmek için 656 milyar lira destek sağladık

TARIM ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, son 24 yılda hayvancılığı geliştirmek için güncel rakamlarla 656 milyar lira destek sağladıklarını belirterek, "Bu destekler, sadece hayvan sayıları ve üretim artsın diye verilmedi. Bizim asıl meselemiz; daha verimli hayvan, daha kaliteli damızlık, daha sağlıklı sürü, daha düşük maliyet, daha güçlü işletme ve emeğinin karşılığını alan üreticidir. Çünkü bu işin sürdürülebilir yapılmasının temel anahtarı bu hedeften geçmektedir" dedi.

Tarım Ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Erzurum'da 19 Eylül Gaziler Günü sebebiyle düzenlenen törene katıldı. Karskapı Şehitliği'nde şehit mezarlarına karanfil bırakan Bakan Yumaklı, daha sonra Türkiye Kırmızı Et Üreticileri Merkez Birliği İktisadi İşletmesi Açılışı ve Kırsalda Bereket Hayvancılığa Destek Projesi düve teslim törenine katıldı. Konuşmasına Gaziler Günü'nü kutlayarak başlayan Yumaklı, hayvancılığın bir ailenin geçimi, bir köyün ayakta kalması, bir gencin kendi memleketinde geleceğini kurması, bir kadının emeğinin üretime dönüşmesi ve sofrasına gelen lokmanın garantisi olduğunu söyledi. Hayvancılığı stratejik bir sektör olarak gördüklerini ifade eden Yumaklı, "Son 24 yılda hayvancılığı geliştirmek için güncel rakamlarla 656 milyar lira destek sağladık. Ama bu destekler, sadece hayvan sayıları ve üretim artsın diye verilmedi. Bizim asıl meselemiz şu; daha verimli hayvan, daha kaliteli damızlık, daha sağlıklı sürü, daha düşük maliyet, daha güçlü işletme ve emeğinin karşılığını alan üreticidir. Bu hedef kapsamında 2024 yılında yeni hayvancılık yol haritamızı açıkladık. Ben buradan bir kez daha ilan ediyorum. Yol haritamızın hayata geçirdiğimiz bütün başlıkların geri dönüşümünü almaya başladı. Artık hayvancılıkta planlı üretim dönemindeyiz. Bu sayede kaynaklarımızı daha verimli kullanıyoruz. Aynı zamanda verimliliği, kaliteyi, sürdürülebilirliği ve üreticimizin gelirini artırmak için kullanıyoruz. Bu doğrultuda; ilk kez üç yıllık üretim planlaması destekleme modelini hayata geçirdik. Bu modelde, üreticimize 'yarın ne olacak' endişesi duymadan, önünü görebileceği bir üretim düzeni kurmak için devreye aldık. Gençlerimiz daha fazla destek alsın, girişimci kadın kardeşlerimiz daha fazla destek alsın. Bugün hep şikayet edilen o değil mi? Bizler de işte kadın girişimci kardeşlerimizin ve genç kardeşlerimizin üretimin içinde kalması yer alması için her şeyi yapıyoruz. Aile işletmelerimiz önemli. Özellikle aile işletmelerimizin ayakta kalması, büyümeleri ve daha sonra da evlatlarına devrederek geliştirerek devam ettirebilmeleri için işte bu üretim planlamasını hayata geçirmiş durumdayız" diye konuştu.

'6 MİLYAR LİRAYI BAKANLIK OLARAK KARŞILIYORUZ'

Hayvancılıkta başarının yalnızca hayvan sayısından geçmediğini ifade eden Bakan Yumaklı, "Sağlıklı hayvan olmadan verimli hayvancılık olmaz. Bunun için yol haritamızda bu başlığa ayrı bir önem verdik. İlki Erzurum'da olmak üzere şu ana kadar 5 Veteriner Yol Kontrol ve Denetim İstasyonu kurduk. İnşallah bu sayı 8'e çıkacak. Bunun yanında aşı konusuna ayrı bir önem veriyoruz. Buradan bir konuyu da hatırlatmakta fayda görüyorum. Bu yıl, 'Hayvan ve Sürü Sağlığı Desteği' adı altında yeni bir destekleme kalemi oluşturduk. Bu destek kapsamında, yetiştiricilerimizden artık aşı ve kimliklendirme ücreti almıyoruz. Bunun için üreticilerimizin diğer desteklerinden bir kesinti yapılmıyor, veteriner hekimlerimiz ayrıca bir ücret talep etmiyor. Bugünün rakamlarıyla yılda ortalama 6 milyar liralık bu bütçeyi tamamen biz Bakanlık olarak karşılıyoruz. Bu şekilde üreticimizin üzerindeki bir yükü daha da azaltmış oluyoruz. Üreticilerimize, yetiştiricilerimize hayırlı olsun" dedi.

DAMIZLIK HAYVAN İHTİYACININ KARŞILANACAĞI BİR MERKEZ

Erzurum, büyükbaş varlığında ülkede 3'üncü sırada olduğunu hatırlatan Bakan Yumaklı, şunları söyledi:

"Ayrıca şehrimiz, yem bitkileri üretiminde kendine yeten illerimizin başında geliyor. İşte biz de bu topraklarda hayvancılığa dayalı ekonominin daha çok gelişmesini arzu ediyoruz ve onun için çalışıyoruz. Bakınız Erzurum, su problemi olmayan, geniş meralara sahip bir ilimiz. Erzurum gibi hayvansal üretim planlamasına dahil olan 16 kentimiz daha var. Bu bölgelerde hayvancılık yapan yetiştiricilerimize, altını çizerek söylüyorum, pozitif ayrımcılık yapıyoruz. Peki, 'Bakanım Erzurum'da besi ve süt sığırcılığı yapan bir yetiştiricinin diğer illerden avantajı nedir?' diye sorarsanız, size 4 maddede açıklayayım; 'Bir, buzağıya yüzde 50 daha fazla destek veriyoruz. İki, Ziraat Bankası tarafından verilen tarımsal kredilere ek yüzde 20 daha fazla faiz indirimi sağlıyoruz. Üç, çiğ süte yüzde 40 daha fazla destek veriyoruz. Dört, yem bitkileri üretimine yüzde 50 daha fazla destek sağlıyoruz. Bu kadar ayrıcalıktan sonra size soruyorum; Erzurum'da hayvancılık yapılmaz mı? İşte bugün açılışını yaptığımız bu tesis de hayvancılık yapmak veya sürüsünü büyütmek isteyen bütün üreticilerimiz için önemli bir merkez olacak. Burası, kaliteli damızlık materyalin yaygınlaşacağı, üreticimizin damızlık hayvan ihtiyacının karşılanacağı bir merkez olacak. Aynı zamanda verimliliği arttıracak, yetiştiricilerimizin bilgi ve tecrübesini güçlendirilecek, yani Erzurum hayvancılığının geleceğine yön verecek. Burada çoğunluğu Angus diğer bölümü Hereford ırklarından olmak üzere 1500 civarında büyükbaş var. Bu hayvanların, 'Kırsalda Bereket, Hayvancılığa Destek Projemiz kapsamında hak sahibi olacak yetiştiricilerimize dağıtılmasını planlıyoruz. Buradaki kaliteli damızlık, sizin sürünüzün kalitesini yükseltecek bilgi birikiminin olduğunu ifade etmek istiyorum. Buradaki eğitim, sizin bilginizi ve üretim gücünüzü artırmak için var."

'BÖLGENİN İHTİYACINI KARŞILASIN'

Erzurum'un kaba yem üretiminde kendine yeten bir potansiyeli olduğunu ifade eden Yumaklı, bu potansiyeli daha da ileriye taşımayı arzu ettiklerini söyledi. Erzurum'un bölgenin kaba yem ihtiyacını karşılamasını istediklerini vurgulayan Yumaklı, "İstiyoruz ki Erzurum, bölgesinin de kaba yem ihtiyacını karşılasın. Yem bitkisi üretimi içinse suya ihtiyaç var. Erzurum'un sulama yatırımlarını da hayvancılığın geleceğinin bir parçası olarak görüyoruz. Bu anlayışla Erzurum'da çok önemli su ve sulama yatırımlarını hayata geçiriyoruz. Bu kapsamda; Kuzgun Daphan Elmalı Tüneli'nin kasım ayında, Kuzgun Daphan Ortabahçe sulamasının aralık ayında, Narman Şehitler Barajı sulamasının mart ayında, Çipak Regülatör sulamasının yine mart ayında ihalelerini gerçekleştireceğiz" dedi.

TMO stoklarındaki arpanın 17 Eylül itibariyle satışına başladıklarını belirten Bakan Yumaklı, satışların ilk etapta büyükbaş küçükbaş besici ve yetiştiricileri ile yem fabrikalarına olacağını söyledi. Kaba yemden kesif yeme kadar maliyetleri düşürmek için yoğun çaba içinde olduklarını ifade eden Yumaklı bu konuda meraları da üretimin önemli bir parçası olarak gördüklerini ve 2028 yılına kadar her yıl ülke genelinde 2 milyon dekar mera alanını ıslah edeceklerini bildirdi.

ERZURUM'A HAYVANCILIK ÜSSÜ

Erzurum'a hayvancılık üssü kurmak için çalıştıklarını kaydeden Bakan Yumaklı, Bu kapsamda Aziziye ilçemizde 25 bin büyükbaş kapasiteli Besi Organize Tarım Bölgesi'ni hayata geçireceğiz. Bu proje; modern ve planlı üretim altyapısıyla Erzurum'u hayvancılık ve kırmızı et üretiminde bölgesel bir merkez haline getirecek. Tamamen faaliyete geçtiğinde yıllık 9 bin ton kırmızı et üretimi olacak. İnşallah 1500 kişiye de istihdam sağlayacak. Ülke ekonomimize yıllık 3 milyar TL katkı sunacak. Erzurum'umuza, bölgemize ve ülkemize hayırlı olsun" diye konuştu.

Erzurum Valisi Aydın Baruş, AK Parti milletvekilleri Selami Altınok, Mehmet Emin Öz, Abdurrahim Fırat, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, ilçe belediye başkanları ve üreticilerin katıldığı törende Türkiye Kırmızı Et Üreticileri Merkez Birliği Genel Başkanı Bülent Tunç, Bakan Yumaklı'ya Oltu taşı tespih hediye etti.

Törende dua edilerek kurdele kesiminin ardından yetiştiricilere düveler teslim edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı