Bakan Yardımcısı Aydın: "Terör örgütünün kendini feshetme ve silah bırakma kararı alması, hayalini kurduğumuz bir Türkiye'nin kapılarının...

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Ahmet Aydın, "Terör örgütünün kendini feshetme ve silah bırakma kararı alması, hayalini kurduğumuz bir Türkiye'nin kapılarının aralanmasıdır" dedi.

Terör örgütü PKK'nın kendini feshetme ve silah bırakma kararı almasıyla ilgili açıklamalarda bulunan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Ahmet Aydın, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın yüksek siyasi iradesi ve Devlet Bahçeli'nin dirayetli duruşu ile ortaya konan güçlü devlet aklı; ümidi ve birliği yok etmeyi hedefleyen tüm kirli oyunları bugün itibarıyla etkisiz hale getirmiştir. Bu, siyasetin millet adına devleti yönetme gücüdür. Bu, milletin duasına ve ferasetine dayanan irfan siyasetidir. Terör örgütünün kendini feshetme ve silah bırakma kararı alması, hayalini kurduğumuz bir Türkiye'nin kapılarının aralanmasıdır. Bu artık anaların yüreğinde evlat acısı değil, evlat sevinci taşıdığı bir geleceğin müjdesidir. Bu kararın eksiksiz uygulanması ve sahada tüm boyutlarıyla hayata geçmesi, sadece bir güvenlik meselesi değil, aynı zamanda toplumsal barışımızın, milli birlik ve beraberliğimizin inşasıdır. Devletimizin kurumları bu süreci titizlikle takip ederken, bizler de birer nefer gibi bu büyük yürüyüşe omuz vermeye devam edeceğiz. Bugün bir milattır. Bugün tarihi kahramanların yazdığı dönüm noktalarına bir yenisi daha ekleniyor. Bu topraklara kardeşlik tohumları ekenler, yarının tarih kitaplarına altın harflerle yazılacaktır. Çünkü biz biliyoruz, tarihi korkaklar değil, kahramanlar yazar. ve bugün o kahramanlar, milletine sevdalı, vatanına sadık, kardeşliğe inanmış olanlardır. Terörsüz Türkiye hedefiyle atılan bu adım, bölgemize de huzur getirecek; vekalet savaşlarıyla yoğrulan coğrafyamıza bir umut güneşi doğacaktır. Kardeşlik iklimi ile ülkemiz sadece kendi sınırlarında değil; gönül coğrafyasında da yeni bir dirilişin öncüsü olacaktır. ve Allah'ın izniyle bu yolun sonunda kaybeden hiçbir evlat olmayacak. Herkes bu çatı altında yeniden doğacak. İşte o zaman Türkiye Yüzyılı gerçek anlamıyla başlamış olacaktır. Bu tarihi sürecin bu kıymetli aşamaya gelmesinde başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Devlet Bahçeli olmak üzere sorumluluk üstlenen tüm siyasi aktörlere, devletimizin ilgili kurumlarına ve bu yürüyüşe destek veren herkese yürekten teşekkür ediyoruz" diye konuştu. - ADIYAMAN