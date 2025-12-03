Bakan Yardımcısı Alparslan: Turizm gelirleri yıl sonu itibariyle 64 milyar dolara ulaşacak

TBMM Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu'nda sunum yapan Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alparslan, "Turizm gelirleri açısından da önemli gelişmeler yaşanmış ve geçtiğimiz yıl Türkiye, 61 milyar doların üzerinde turizm geliri elde etti ve bu yıl 64 milyar dolar olan turizm geliri hedefine emin adımlarla ilerlemekteyiz" dedi.

TBMM Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu, ' Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı'nın (TGA) 2024 Yılı Sayıştay Raporu'nu görüşmek üzere AK Parti Trabzon Milletvekili Adil Karaismailoğlu başkanlığında toplandı.

GERGİNLİK YAŞANDI

Karaismailoğlu'nun toplantıyı açmasının ardından İYİ Parti Trabzon Milletvekili Yavuz Aydın, komisyonun 5 kişilik bir heyetle yurt dışına seyahat gerçekleştirdiğini ancak İYİ Parti'ye haber verilmediğini ve komisyon üyelerinin bilgisi olmadığını ifade etti. Başkan Karaismailoğlu, TBMM Başkanlığı'nın kişi sayısının belirlediğini ve ziyarete ilişkin tüm bilgileri Başkanlık ile paylaştıklarını söyledi. Aydın bunun üzerine, "Sosyal medyadan öğreniyoruz ve görüyoruz. Komisyon, böyle bir toplantıya gidiyor, Komisyon üyelerinin haberi yok" derken Karaismailoğlu, "Bugünkü toplantının konusu değil Yavuz Bey, lütfen uzatmayın. Nadir Bey, buyurun gündeme dönelim. Gündeme dönelim, buyurun. Saygısızlık yapıyorsunuz, toplantının huzurunu bozuyorsunuz. Hayır, konuşturmam, izin vermem size, terbiyesizlik yapmayın" dedi.

İki isim arasında karşılıklı sataşmalar sürerken Karaismailoğlu, "Bugünkü gündemimize dönüyoruz. Gündemimizle alakası olmayan bir konuyla maalesef arkadaşlar toplantının insicam bozulmuştur. Bu arkadaşı da uyarınca kınıyorum, bir Başkan olarak da kınıyorum. Kapı orada çıkabilirsiniz, isterseniz devam edebilirsiniz, istediğiniz kadar söyleyebilirsiniz" ifadelerini kullandı. İYİ Partili Aydın da bunun üzerine "Ben de sizi kınıyorum. Siz de adil olmayan, 'Adil'siniz. Söylerim tabii, söylemeye de devam edeceğim" diye konuştu.

'TÜRKİYE 50 MİLYON TURİST, 50 MİLYAR DOLAR TURİZM GELİRİ ELDE ETMİŞTİR'

Ardından Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alparslan, sunum yaptı. Alparslan, Türkiye Turizm ve Tanıtım Geliştirme Ajansı'nın 2019 yılında kurulduğunu ve Türkiye'nin turizm faaliyetlerini dünyaya tanıttığını söyledi. Alparslan, "Ajans faaliyetleriyle dünyada ülkemizin turizm tanıtımını en etkili yapan kurumlardan birisi olarak öne çıkmaktadır. 2019 yılından bu yana Türkiye turizmi geçmişte yaşadığı o büyük başarılara ilave bir ivme kazandırarak son 5 yılda çok önemli noktalara taşınmış olacak ki, Dünya Turizm Örgütüne göre dünyada en fazla turist kabul eden 4'üncü ülke konumuna gelmiştir. Yine, turizm gelirleri açısından da önemli gelişmeler yaşanmış ve geçtiğimiz yıl Türkiye, 61 milyar doların üzerinde turizm geliri elde etti ve bu yıl 64 milyar dolar olan turizm geliri hedefine emin adımlarla ilerlemekteyiz. İlk 9 aylık TÜİK verilerine göre; Türkiye 50 milyon turist, 50 milyar dolar turizm geliri elde etmiştir ve yıl sonu itibarıyla bu rakam 64 milyar dolara ulaşacaktır" dedi.

'AJANS, TÜRKİYE'NİN TURİZM DEĞERLERİNİ DOĞRU BİR ŞEKİLDE DÜNYAYA TANITTI'

Ajansın Türkiye'yi hem yurt içi hem de yurt dışındaki güçlü etkinliklerle tanıttığını ifade eden Alparslan, ajans yönetim kurulu üyelerinin görev süresinin 21 Aralık'ta dolacağını hatırlattı. Pandemi, Rusya-Ukrayna savaşı, İsrail'in Gazze'ye yönelik soykırım saldırıları, İsrail-İran gerilimi, Hindistan-Pakistan savaşı ve ekonomik dalgalanmalar gibi olumsuzluklara Ajansın hızlı bir şekilde reaksiyon gösterdiğini dile getiren Alparslan, "Ajans, Türkiye'nin turizm değerlerini doğru, etkin bir şekilde tüm dünyaya tanıtarak bütün bu olumsuzluklara rağmen ülkemizin turizmini başarıyla yoluna koymaktadır. Tabii ki Komisyonumuza Sayıştay tarafından sunulan bu rapor ajansımızın hesap verilebilir, şeffaf, çalışma prensibini teyit eder nitelikte olmaktadır" değerlendirmesinde bulundu.

'TURİZM GELİRLERİNDE 12'NCİLİKTEN 7'NCİ SIRAYA YÜKSELDİK'

Türkiye Turizm Tanıtım Geliştirme Ajansı Genel Müdürü Sinan Seha Türkseven de ajansın kuruluş aşamasını, mevcut yapısını anlattı. Türkseven, "TGA'nın stratejik hedefleri; ürün ve pazar çeşitliliği yaratarak turizmi yılın 12 ayına ve ülkemizin 81 iline yaymak, bunu yaparken de nitelikli turist sayısını artırmak suretiyle kişi başı gecelik harcama tutarlarını yükseltmek, ülkemizin de turizm gelirini yukarıya taşımak. Aslında bizim stratejimizin esasında yatan belki en önemli ibare, 'Çeşitlilik.' 'Pazar çeşitliliği', Türkiye'ye direkt uçuşu olan tüm ülkeleri hedef pazar olarak addediyoruz. Zira biz Türkiye'yi pazarda daha fazla tanıtarak salt ziyaretçi sayısı da hedeflemiyoruz çünkü bu çeşitlilik bize pek çok bölgesel ve global krizde de gördüğümüz üzere bu krizleri daha kolay atlatabilme imkanı da sağlıyor. Bu strateji çerçevesinde performansımıza da yıllar içerisinde göz atabiliriz. Buna göre; Dünya Turizm Örgütünün periyodik olarak yayınladığı Dünya Turizm İstatistik Raporu verilerinden de görüleceği üzere ziyaretçi sayılarına bakabiliriz. 2019 yılında elde edilen 51,7 milyonluk rekor ziyaretçi sayısı sonrasında bir pandemi dönemi yaşıyoruz ama çok hızlı bir çıkış yaparak 2022 itibarıyla bu seviyeye tekrar ulaşıyoruz. 2024 senesinde ise 62,3 milyon ziyaretçiyle bu rekoru geliştirip dünyada 4'üncü sıraya yükseliyoruz. Gelirler tarafına baktığımızda, benzer şekilde TGA'nın kurulduğu yıl olan 2019'da ülkemizin 42,9 milyar dolarlık turizm geliri varken 2024 yılında da rekor bir gelire, 61,1 milyar dolar seviyesine ulaşarak 12'ncilikten 7'nci sıraya yükseliyoruz" ifadelerini kullandı. Türkseven ayrıca tanıtım alanında uluslararası faaliyetlerin yanı sıra dijital mecralarda yapılan çalışmaları anlattı.

'2024 YILINDA 400 AYRI ETKİNLİKTE 3 BİN 850 KİŞİYİ AĞIRLADIK'

2024 yılında gerçekleştirilen etkinliklerden bahseden Türkseven, "2024 yılında 400 ayrı etkinlikte 85 ülkeden 3 bin 850 kişiyi 80 ilimizde ağırlarken yaklaşık 50 yurt dışı etkinlik ve 275 basın bülteni servisi sayesinde de basın kanalları mecraları üzerinden 400,4 milyar, sosyal medya kanalları üzerinden de 1,3 milyar erişim elde ettik. Sanattan spora, arkeolojiden turizme farklı alanlarda önemli pek çok uluslararası organizasyonun Türkiye'de yapılmasına katkıda bulunurken dünyanın pek çok ülkesinde de ülkemizin destinasyon, düğün ve MICE gibi ürünlerimizin tanıtım etkinlikleri de hayata geçirilmiştir. Ayrıca 2024 senesinde de 24 ülkede 27 fuara katılım sağlanmıştır" diye konuştu.

