Bakan Uraloğlu, Türkmenistan'da BM Konferansı'na Katıldı

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, '3'üncü Birleşmiş Milletler Denize Kıyısı Olmayan Gelişmekte Olan Ülkeler Konferansı'na katılmak üzere Türkmenistan'a gitti.

Ulaştırma Ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Denize Kıyısı Olmayan Gelişmekte Olan Ülkeler 3'üncü BM Konferansı kapsamında gerçekleştirilen Resmi Karşılama Seremonisi'ne, Türk delegasyonumuzla birlikte katıldık. Küresel ticaretin adil, erişilebilir ve sürdürülebilir olması için Türkiye olarak güçlü katkılarımızı sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

Bakan Uraloğlu, konferans kapsamında gerçekleştirilen 'Resmi Karşılama Seremonisi'nin ardından heyet başkanlarıyla aile fotoğrafı çekimine katıldı.