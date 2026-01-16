Bakan Uraloğlu: 'Toplam 41 bin 52 metrekare inşaat alanına sahip çok sayıda binayı çağın en son teknolojisine uygun olarak inşa ettik'

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, " Esenboğa Havalimanı'nda toplam 41 bin 52 metrekare inşaat alanına sahip çok sayıda binayı çağın en son teknolojisine uygun olarak inşa ettik" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yapımı tamamlanan Ankara Esenboğa Havalimanı 3'üncü pisti ve yeni kulesinin açılışı öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Bakan Uraloğlu, yeni pistin ve kulenin Esenboğa Havalimanı'nın uçak trafiğini rahatlatacağını belirterek, çalışmalar sonucunda 75 metre genişliğe ve 3 bin 750 metre uzunluğa sahip üçüncü pist ile 77 metre yüksekliğindeki yeni Hava Trafik Kontrol Kulesi ve 13 bin 500 metrekarelik Teknik Bloğun hizmete alındığını vurguladı.

"2025 Yılında yolcu sayısını 247 milyon 163 bine çıkararak; cumhuriyet tarihimizin yeni rekorunu kırdık"

Altyapı ve uçuş ağı hamleleriyle bilet satışlarında ve havayolunu kullanan yolcu sayılarında yıl yıl artış yaşandığını ifade eden Bakan Uraloğlu, "İlk ticari havalimanımız Ankara'da Güvercinlik olarak bilinen alan olsa da terminal olarak birkaç çadır dışında bir şey yoktu ama bugün içinde dünyanın en büyük küresel havacılık merkezlerinden biri olan İstanbul Havalimanı'nın da dahil olduğu 58 aktif havalimanımızla hizmet sunuyoruz. Hamdolsun yaptığımız yatırımlarla 2002 yılında Türk Sivil Havacılığı'na hizmet veren yaklaşık 149 kilometrelik pist uzunluğuna 92.4 kilometre daha ekleyerek bugün 241 bin 400 metreye yükselttik. Havacılık alanındaki bu altyapı gücümüzü, diplomatik başarılarla da perçinliyoruz. 2003 yılında yalnızca 81 olan Hava Ulaştırma Anlaşması sayımızı bugün 175'e çıkardık. Dış hatlarda 50 ülkede 60 noktaya uçuş gerçekleştiriliyorken bugün 133 ülkede 356 noktaya uçuyoruz. Bu altyapı ve uçuş ağı hamlelerimiz bilet satışlarının ve havayolunu kullanan yolcu sayılarının artışına da yıl yıl yansıdı. 2025 yılında transit yolcularla birlikte 247 milyon 163 bine çıkararak; cumhuriyet tarihimizin yeni rekorunu kırdık. Bu sayıyla yolcu bazında Avrupa'da 3. dünyada ise 7. sırada yer aldık" açıklamalarında bulundu.

"Toplam 41 bin 52 metrekare inşaat alanına sahip çok sayıda binayı çağın en son teknolojisine uygun olarak inşa ettik"

Havalimanında yer alan çok sayıdaki binayı teknolojiye uygun olarak inşa ettiklerini vurgulayan Uraloğlu, "Esenboğa Havalimanı'mızı yenilikçi bir vizyonla geliştirme çalışmalarına başladık ve 2 etaptan oluşan projemizin 1. etap işlerini tamamladık. Bu işler kapsamında Havalimanımızın 75 metre genişliği ve 3 bin 750 metre uzunluğundaki 3'üncü pisti ve 77 metre yüksekliğindeki yeni Hava Trafik Kontrol Kulesi ve 13 bin 500 metrekare Teknik Bloğuyla güçlenen altyapısıyla birlikte; 85 bin metrekare büyüklüğünde 6 adet uçak park kapasiteli yeni bir Kargo Apronu ve bunlara bağlı taksi yolları ve servis yolları dahil olmak üzere yaklaşık 945 bin metrekare kaplama sahası, 3 Adet Bağlantı Taksi yolu ve 5 Adet Hızlı Çıkış Taksiyolu, 5 bin 850 metrekare Uçuş Kontrol Hangarı, 13 bin 500 metrekare Hava Trafik Kontrol Kulesi ve Teknik Blok, 5 bin 750 metrekare Gümrük Müdürlüğü, 4 bin 750 metre Özel Maksatlı Garaj, 2 bin 100 metre Yeni İtfaiye İstasyonu, 4 bin 750 metrekare Isı Merkezi ve Su Deposu, 825 metrekare Özel Aydınlatma Bakım Binası, 800 metrekare Apron Bariyer Binası, 920 metrekare Nizamiye Binası 15 adet Nöbetçi Kule ve 232 metrekare Ana Nizamiye Binası gibi toplam 41 bin 52 metrekare inşaat alanına sahip çok sayıda binayı çağın en son teknolojisine uygun olarak inşa ettik. Böylece Ankara Esenboğa Havalimanı'mızı hem bugünün hem de geleceğin ihtiyaçlarını karşılayacak, başkentimize ve ülkemize yakışır modern, güvenli ve yüksek kapasiteli bir küresel havacılık merkezi hüviyetine daha da güçlenerek kavuşuyor" dedi.

"Projemizle 25 yıl işletme süresi karşılığında KDV dahil 560 milyon Euro kira geliri elde edeceğiz"

Projenin ikinci etabı kapsamında da en az 40 bin metrekarelik Terminal Binası Genişletmesi, Genel Havacılık Apronu ve Taksi Yolu çalışmaları yapacaklarını söyleyen Uraloğlu, "Ayrıca belirtmek istiyorum ki toplam 298 milyon Euro'luk yatırım gerektiren bu projeyi, devletimizin kasasından tek kuruş çıkmadan gerçekleştirdik. Üstelik herhangi bir yolcu garantisi koymadan hayata geçirdiğimiz bu projemizle 25 yıl işletme süresi karşılığında KDV dahil 560 milyon Euro kira geliri elde edeceğiz" diye konuştu.

"KÖİ Modeliyle ülkemiz ekonomisine yaklaşık 10 milyar Euro katkı sağladık"

Kamu Özel İşbirliği (KÖİ) modeliyle hayata geçen havayolu projeleriyle ülke ekonomisine gelir sağlandığını belirten Uraloğlu, "İstanbul Havalimanı, Çukurova Uluslararası Havalimanı gibi KÖİ modeliyle hayata geçen projelerimizin başlangıcından günümüze alınan garanti fazlası ücret yaklaşık; 360 milyon Euro'dur. Tüm KÖİ Havalimanlarından alınan Kira/Tesis/Arazi Kullanım Bedeli ise yaklaşık; 9 milyar 600 milyon Euro'dur. Yani, bu model ile ülkemiz ekonomisine yaklaşık 10 milyar Euro katkı sağladık. Görüldüğü üzere, KÖİ havalimanlarından elde edilen kira ve kullanım bedelleri, modelin asıl gelir kalemini oluşturmakta ve finansal bir başarıyı temsil etmektedir. Bu hem kamu kaynaklarının etkin kullanımını hem de özel sektörün yatırımlarını teşvik eden kazan-kazan yaklaşımımızın somut kanıtıdır" dedi. - ANKARA