Bakan Uraloğlu: Tarihi yapılarımızı ayağa kaldırmak için var gücümüzle çalışıyoruz

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Biliyorsunuz; kültürel değerlerine ve geçmişine sahip çıkmayan milletler, yok olmaya mahkumdur. Bu yaklaşımla tarihi değer taşıyan yapılarımızı koruyup, kollayarak, restore ederek, yeniden ayağa kaldırmak için Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak var gücümüzle çalışmalarımızı sürdürüyoruz" dedi.

Bakan Uraloğlu, çeşitli ziyaretler için Nevşehir'e geldi. Sultan İkinci Abdulhamid Han döneminde inşa edilen Tarihi Avanos Köprüsü'nün restorasyon çalışmalarının tamamlandığını aktaran Bakan Uraloğlu, "Bugün burada, Sultan İkinci Abdülhamid Han döneminde inşa edilen Tarihi Avanos Köprüsü'nün restorasyonunu tamamlayarak, yeniden sizlerin hizmetine sunmanın heyecanını yaşıyoruz. Biliyorsunuz; kültürel değerlerine ve geçmişine sahip çıkmayan milletler, yok olmaya mahkumdur. Bu yaklaşımla tarihi değer taşıyan yapılarımızı koruyup, kollayarak, restore ederek, yeniden ayağa kaldırmak için Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak var gücümüzle çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Böylelikle tarihimize olan vefa borcumuzu öderken, bu tarihi yapıların gelecek nesillere taşınmasına da katkı sağlıyoruz. Ayrıca bu çalışmalarımız, aynı zamanda turizmden ekonomiye, sosyal hayattan kültürel zenginliğe kadar pek çok alanda ülkemize katkı sağlayan önemli adımlardır. Bugüne kadar Türkiye'nin dört bir yanındaki tarihi köprülerimizde restorasyon çalışmaları yaptık. Tarihi Hıdırlık Köprüsü, Tarihi Malabadi Köprüsü, Kızılin Köprüsü, Kastamonu'daki Taşköprü, Osmancık Koyunbaba Köprüsü, Diyarbakır Ongözlü Köprü, Ani Köprüsü bunlardan yalnızca birkaçı. Restorasyonlarını tamamlayarak, kültür mirasımıza kazandırdığımız tarihi köprülerin sayısı 509'u buldu. 43 tarihi köprünün de restorasyon çalışmalarına devam ediyoruz. Bugün açılışını gerçekleştirdiğimiz Tarihi Avanos Köprüsü de bu çalışmalarımızın en güzel örneklerinden biri oldu" diye konuştu.

'KÖPRÜNÜN TAŞ AYAKLARINI SAĞLAMLAŞTIRDIK'

Tarihi köprünün özelliklerinden bahseden Bakan Uraloğlu, "1900 yılında Sultan İkinci Abdülhamid Han döneminde inşa edilen ve 1982'de 'korunması gerekli kültür varlığı' olarak tescil edilen Tarihi Avanos Köprümüz, 152 metre uzunluğu ve 11 kagir ayakta oluşan bir abidemizdir. Özgün ahşap döşemesi, cumhuriyetin ilk yıllarında yaşanan yangın sonrası 1925'te betonarme tabliye ile yenilenmiş; ancak zamanla artan trafik yükü ve yıpranmalar, köprümüzün aslına uygun bir restorasyona ihtiyaç duyduğunu göstermiştir. Biz de yaptığımız restorasyon çalışmasında, köprünün taş ayaklarını titizlikle sağlamlaştırdık. Ömrünü tamamlayan betonarme tabliyeyi kaldırarak yerine daha hafif ve dayanıklı çelik kirişlerden oluşan bir döşeme inşa ettik. Yaya yolları ve korkulukları modernize edip, yeni aydınlatma sistemleriyle köprümüzü hem estetik hem de işlevsel bir kimliğe kavuşturduk. Böylece hem yaya hem de taşıt trafiği için daha güvenli ve konforlu bir kullanım sağladık" dedi.

'15 MİLYAR 129 MİLYON LİRALIK YATIRIM GERÇEKLEŞTİRDİK'

Bakan Uraloğlu, "Kızılırmak'ın bereketli kıyılarında yükselen bu köprü, Avanos'un simgesi olarak yeniden hayat bulmuş; ilçemizin turistik ve kültürel değerine yeni bir soluk getirmiştir. Tarihi Avanos Köprüsü, sadece iki yakayı birleştirmekle kalmıyor; aynı zamanda tarihle geleceği, kültürle turizmi buluşturarak Kapadokya'nın ruhunu da yaşatıyor. Bu mirası korumak ve yüceltmek, hepimizin ortak sorumluluğudur ve biz bu mirası koruyarak geleceğe taşımaya devam edeceğiz. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak, Nevşehir'e hayata geçirdiğimiz yatırımlarımızla değer katmaya devam ediyoruz. Nevşehir'in ulaşım ve iletişim altyapısını güçlendirmek için Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde son 23 yıllık dönemde 15 milyar 129 milyon liralık yatırım gerçekleştirdik. 2002'de 87 kilometre olan bölünmüş yol uzunluğunu 307 kilometreye çıkardık" diye konuştu.

NEVŞEHİR ÇEVRE YOLU İÇİN İHALE

Uraloğlu, "Bitümlü sıcak karışım kaplamalı yolu olmayan Nevşehir'e yaklaşık 300 kilometre BSK'lı yol kazandırdık. Nevşehir-Kırşehir-Ankara Yolu, Nevşehir-Acıgöl-Aksaray Yolu, Kayseri-Avanos Ayrımı-Ürgüp-Nevşehir Yolu, Gülşehir-Avanos Yolu, Nevşehir-Niğde Yolu ve Nevşehir Güney Çevre Yolu gibi önemli projeleri tamamladık. Şu anda da Nevşehir-Aksaray, Nevşehir-Ürgüp- Ürgüp-Boğazköprü, 103 Evler Köprülü Kavşağı ve Kesikköprü-Tuzköy Havalimanı Yolları gibi 4 önemli kara yolu projemize devam ediyoruz. Ayrıca buraya gelmişken bir müjde daha paylaşmak istiyorum sizlerle. İnşallah 2026 yılı ilk çeyreği içerisinde Nevşehirlilerin dört gözle beklediği Nevşehir Çevre Yolu'nun ihalesini yaparak yapım çalışmalarını başlatmayı da planlıyoruz. 2 etap halinde inşa edeceğimiz projemizi tamamladığımızda, şehirler arası transit trafiğin şehir içinde meydana getirdiği yoğunluğun önüne geçip trafik güvenli arttırmış olacağız. Şimdiden hayırlı, uğurlu olsun" dedi.

'MEVCUT KAPASİTE 2 MİLYON YOLCUYA YÜKSELECEK'

Kapadokya Havalimanı'nın 2024 yılında rekorlar kırdığını aktaran Uraloğlu, "16 bin 772 uçuşla yaklaşık 722 bin yolcu taşındı, bu da 2023'e kıyasla yüzde 28'lik bir artış demek. Bu yıl da temmuz ayı itibarıyla 402 bin yolcu ağırladık. Artık havalimanımızın yıllık 700 bin olan yolcu kapasitesi bizlere yetmiyor. Bu kapsamda bölgedeki hava yolu taşımasına yönelik artan yolcu talebinin giderek hız kazanmasıyla mevcut havalimanımızın hizmet kapasitesi ve kalitesini arttıracak çalışmaları da başlattık. Mevcutta 3 bin 616 metrekare olan terminal binamızı yaklaşık 3 kat büyüterek 10 bin 650 metrekareye çıkarıyoruz. Böylece yılda 700 bin yolcu olan mevcut kapasite de 2 milyon yolcuya yükselecek. Hiç şüphesiz yeni terminal binası ve diğer tamamlayıcı tesisleri ile havalimanımız Kapadokya Bölgesine gelen yerli ve yabancı ziyaretçi sayısında artış sağlayarak, bölge turizminin gelişmesine katkı sağlayacak ve ticaret faaliyetlerini daha da hareketlendirecek. Bizler, 'Halka hizmet, Hakk'a hizmettir' anlayışıyla gece gündüz demeden çalışıyoruz. Nevşehir'imizin değerli insanlarının desteğiyle, şehrimizi daha yaşanabilir, daha güvenli ve daha kalkınmış bir geleceğe taşımak için bizler Cumhur İttifakı olarak yola devam edeceğiz. Birlikte el ele vererek, Kapadokya'nın bu eşsiz coğrafyasını dünya turizminin merkezi haline getirelim" diye konuştu.