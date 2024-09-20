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Bakan Uraloğlu'ndan İsrail'e Kınama ve Siber Güvenlik Vurgusu

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İsrail'in gerçekleştirdiği saldırıları kınadı ve siber güvenlik alanındaki gelişmelere dikkat çekti.

Bakan Uraloğlu: " İsrail'in yapmış olduğu bu saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Muhatabının kim olduğundan bağımsız olarak çoluk çocuğa kadar etkileyen bir saldırıyı çok net bir şekilde kınıyoruz"

-"Siber güvenlik noktasında da nerelere geldiğimiz bu globalleşen dünyada neler yapılabileceğini bir anlamda da bu vesileyle görmüş oluyoruz"

-"Siber güvenlik noktasında dünyadaki en güvenli ülkelerden biriyiz"

İSTANBUL - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Dünya Gazetesi İklim Ekonomisi Sürdürülebilir Ulaştırma ve Akıllı Altyapı Sistemleri Zirvesi sonrası basın mensuplarının sorularını cevapladı.

Bakan Uraloğlu'ndan İsrail'e Kınama ve Siber Güvenlik Vurgusu
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uluslararası İlişkiler İnsan Hakları Teknoloji Politika Ekonomi İsrail

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