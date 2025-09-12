Bakan Uraloğlu: Hazardağlı Yeni Nesil Kavşağı, modern ulaşım anlayışımızın göstergesidir

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Karayolları Genel Müdürlüğümüz ve Elazığ Belediyemizin iş birliğiyle hayata geçirdiğimiz Hazardağlı Yeni Nesil Kavşağı, modern ulaşım anlayışımızın göstergesidir. Akıllı trafik yönetim sistemleri ve çağdaş yol tasarımıyla donattığımız bu kavşağı, sadece 45 gün gibi kısa bir sürede tamamladık" dedi.

Ulaştırma Ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Elazığ'da Hazardağlı Yeni Nesil Kavşağı'nın açılış törenine katıldı. Törene Vali Numan Hatipoğlu, Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, AK Parti Elazığ Milletvekili Ejder Açıkkapı, MHP Elazığ Milletvekili Semih Işıkver, AK Parti İl Başkanı Şerafettin Yıldırım, MHP İl Başkanı Yunus Bal, Karayolları Genel Müdürü Ahmet Gülşen, Ticaret Borsası Başkanı Mehmet Ali Dumandağ, Karayolları 8'inci Bölge Müdürü Yusuf Güneş, kamu kurum müdürleri ve Karayolları personeli katıldı.

Bakan Abdulkadir Uraloğlu, açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından projede çalışan işçilerle hatıra fotoğrafı çektirdi. Burada konuşan Bakan Uraloğlu, son 23 yılda Elazığ'a tarım, turizm, sanayi ve ticaret alanlarında sayısız yatırım kazandırıldığını ifade ederek, "Gakkoşlar diyarı Elazığ'ımızda, Hazardağlı Yeni Nesil Kavşağı'nın açılışıyla şehrimizin modern ulaşım altyapısına yeni bir projeyi daha kazandırmanın gururunu yaşıyoruz. Elazığ, tarih boyunca kültür ve ticaretin merkezi olarak Anadolu'nun kalbi konumundaki şehirlerimizdendir. Harput'tan günümüze uzanan bu eşsiz miras, sadece taş ve toprak değil, aynı zamanda bir medeniyet köprüsüdür. İşte bu nedenle, AK Parti Hükümetleri olarak Elazığ'a her zaman özel bir önem verdik. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, son 23 yılda Elazığ'ımıza tarım, turizm, sanayi ve ticaret alanlarında sayısız yatırım kazandırdık. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak, bu güzel şehrimizin ulaşım ve iletişim altyapısını güçlendirmek için 54 milyar 252 milyon liralık dev yatırımlar gerçekleştirdik. 2002 yılında; 33 kilometre olan bölünmüş yol uzunluğunu 367 kilometreye çıkardık" dedi.

9 KARA YOLU PROJESİ

Kentte yürütülen 9 kara yolu projesinin daha çalışmalarının sürdüğünü ifade eden Bakan Uraloğlu, "Hiç bitümlü sıcak karışım kaplamalı (BSK) yolu yoktu, 208 kilometre BSK kaplamalı yol ile Elazığlıları yollarda güven ve konforla tanıştırdık. Elazığ'ımızı Bingöl-Erzurum'a, Diyarbakır-Mardin'e, Malatya-Adıyaman'a, esasında bütün Türkiye'ye bölünmüş yollarla bağladık. Yeniden inşa ettiğimiz Kömürhan Köprüsü'nün devamında bağlantı tünelleriyle birlikte Elazığ üzerinden Doğu Anadolu'yu, Güneydoğu Anadolu, İç Anadolu ve Akdeniz bölgeleriyle entegre ettik. Elazığ Güney Çevre Yolu'nu hizmete açarak şehrimizin Bingöl, Diyarbakır, Muş, Malatya illerinin bağlantısını sağlayıp, şehirler arası trafikte konforlu, güvenli ve transit bir akış sağladık. Murat Nehri üzerinde bulunan Tarihi Palu Köprüsü'nü onararak hem tarihimize sahip çıktık hem de bu yolları kullanan vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini arttırdık. Elazığ-Keban Yolu, Elazığ-Maden Yolu, Elazığ-Bingöl Ayrımı-Tunceli Yolu, Baskil Geçişi, Havalimanı Yolu gibi başka önemli kara yolu projelerini de tamamladık. Yine, bu yılın başında da Harput'un tarihi ve kültürel dokusuna yakışır bir şekilde Elazığ-Harput İl Yolu'nu hizmete açarak, bu güzergahta seyahat süresini 30 dakikadan 8 dakikaya düşürdük. Şu anda Elazığ Güney Çevre Yolu ile Elazığ-Malatya Devlet Yolu BSK Onarım İşleri, Elazığ-Malatya-Darende Yolu Kavşak İşleri ve Elazığ-Malatya Ayrımı-Baskil yolu gibi 9 kara yolu projemizin çalışmaları da devam ediyor. Bugün ise Elazığ'ın ulaşım ağını daha da güçlendiren bir başka önemli projeyi, Hazardağlı Yeni Nesil Kavşağı'nı hizmete açmak için buradayız" diye konuştu.

'45 GÜNDE TAMAMLADIK'

Hazardağlı Yeni Nesil Kavşağı hakkında bilgi veren Bakan Uraloğlu, şunları söyledi:

"Karayolları Genel Müdürlüğümüz ve Elazığ Belediyemizin iş birliğiyle hayata geçirdiğimiz Hazardağlı Yeni Nesil Kavşağı, modern ulaşım anlayışımızın göstergesidir. Hızla büyüyen Elazığ'ımızın batı kesiminde, yeni yaşam alanlarının kalbi olan bölgede trafiği düzenlemek için kolları sıvadık; Elazığ-Malatya yolunun Keban ve Güney Çevre Yolları ile kesiştiği Hazardağlı Kavşağı'nı yeni nesil bir kavşak olarak inşa ederek akıcı bir trafik sağladık. Ana yolu 1200 metre, bağlantı kollarıyla toplam 5 bin 492 metre uzunluğa sahip bu kavşağımız Elazığ'ın trafiğine yeni bir soluk getirdi. Akıllı trafik yönetim sistemleri ve çağdaş yol tasarımıyla donattığımız bu kavşağı, sadece 45 gün gibi kısa bir sürede tamamladık. Altyapıyı baştan aşağı yeniledik. Asfaltı serdik, sinyalizasyon ve yönlendirme levhalarını yerleştirdik. Tretuvarları, yol çizgilerini, aydınlatmaları ve bordür boyamalarını eksiksiz hayata geçirdik. Bu proje sayesinde kavşaktaki trafik çilesine son verdik. Bekleme süresini sadece 28 saniyeye indirerek, uzun kuyrukları kaldırdık. Zamandan 474 milyon lira, akaryakıttan ise 6 milyon lira olmak üzere yıllık toplam 480 milyon lira tasarruf edeceğiz. Çevreye zarar veren araçların karbon emisyonunu da 376 ton azaltarak doğanın korunmasına katkı sağlayacağız. Böylece şehrin estetik dokusuna yakışır bir şekilde tasarladığımız bu kavşak, Elazığ'a sadece konfor değil aynı zamanda tasarruf da getirdi. Ayrıca bu projemiz, şehrimizin trafiğine nefes aldırarak modern ve konforlu bir geleceğe adım atmasını sağladığı gibi Elazığ'ın ekonomik büyümesine ve turizm potansiyelinin artmasına da katkı verecektir. Hayırlı uğurlu olsun. Elazığ'daki yatırımlarımız sadece kara yolu çalışmalarıyla da sınırlı değil. Elazığ Havalimanı'nı yeniledik ve Elazığ'a yakışır çağın ihtiyaçlarına hizmet verecek bir havalimanına dönüştürdük. Yolcu kapasitesini yılda 2,5 milyon kişiye çıkardık ve geniş gövdeli uçakların inişine uygun hale getirdik. 2024'te 968 bin 140 yolcuya hizmet veren havalimanımız, 2025 yılı ilk 8 ayında da 721 bin üstünde yolcuyu ağırlayarak Elazığ'ı dünyaya bağlamaya devam ediyor. Hiç şüpheniz olmasın ki geçmişten geleceğe uzanan çok daha güçlü ve gelişmiş bir Elazığ için çalışıyoruz. Bu düşüncelerle, Hazardağlı Yeni Nesil Kavşağı'nı başarıyla tamamlayan Karayolları Genel Müdürlüğü'müzün ve Elazığ Belediyesi'nin değerli çalışanlarına teşekkür ediyor, başarılarının devamını diliyorum. Bu projenin, başta Elazığlılar olmak üzere tüm milletimize hayırlı olmasını temenni ediyorum."