Bakan Uraloğlu: 'Girilmez denilen dağlardan milli yatırımlar yükseliyor'

Ulaştırma Ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Girilmez denilen dağlardan milli yatırımlarımız yükseliyor" dedi.

AK Parti Bartın Türkiye Yüzyılı Buluşmaları kapsamında Bartın'ı ziyaret eden Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, ilk olarak Valilik ziyaretinde bulundu. Vali Nurtaç Arslan ile görüşen Bakan Uraloğlu anı defterini imzalamasının ardından AK Parti İl Başkanlığı binasına geçti.

"İnşallah bu karanlık defteri kapatıyoruz"

Bakan Uraloğlu, yaptığı açıklamada, Terörsüz Türkiye konusunda Türkiye'nin yeni bir tarihi bir dönüşüm içinde olduğunu belirterek, "Bir zamanlar girilmez denilen dağlarda artık milli yatırımlarımız yükseliyor. Petrol üretiyoruz. Yarım asırdır milletimizin huzurunu gençlerimizin geleceğini çalan terör bize 2 trilyon dolarlık ağır bir maliyet yükledi. Ama inşallah bu karanlık defteri kapatıyoruz" dedi.

Son 23 yılda Bartın'a 37,1 milyar liralık yatırım yapıldı

Bartın'ı sadece Karadeniz'in incisi değil, aynı zamanda Türkiye'nin parlayan yıldızlarından biri yapmak için çalıştıklarını belirten Uraloğlu, "Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, son 23 yılda Bartın'ın ulaşım ve haberleşme altyapısına yaklaşık 37,1 milyar lira yatırım gerçekleştirdik. 2002'de sadece 7 kilometre olan bölünmüş yol uzunluğunu 85 kilometreye çıkardık. Bitümlü sıcak karışım kaplamalı yolu yoktu, 70 km BSK'lı yol yaptık" ifadelerini kullandı.

"Biz fitneyle değil hizmetle yolumuza devam ediyoruz"

Uraloğlu, orman yangınlarına ilişkin ise, "Maalesef yakın zamanda Bartın'ın Ulus ilçesi ile çevre illerimiz Karabük ve Kastamonu'da yaşadığımız orman yangınları da hepimizin yüreğini yaktı. Kahraman ekiplerimiz gece gündüz demeden alevlerle mücadele ederken, muhalefetin siyasi çıkar uğruna yaydığı yalanlarla da uğraştı. Yangınları söndürmek için canını ortaya koyanlara iftira atanlar, milletimizin vicdanında çoktan yargılandı. Biz, fitneyle değil, hizmetle; yalanla değil, hakikatle yolumuza devam ediyoruz" diye konuştu.

Bakan Uraloğlu, AK Parti ziyaretinin ardından ise Bartın Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Halil Balık ve yönetim kurulu üyeleri ile buluştu. Bartın TSO ziyaretin ardından ise Bartın Hükümet Caddesi'nde bulunan esnaflarla bir araya gelen Uraloğlu, cuma namazını kılmak için Şadırvan Camii'ne geçti.

Bakan Uraloğlu, vefat eden amcasının Trabzon'da defnedilecek cenazesine katılabilmek için Bartın'da akşam saatlerine kadar sürmesi planlanan programlarını erken bitirdi. Uraloğlu cuma namazının ardından ise kentten ayrılması bekleniyor. - BARTIN