Bakan Uraloğlu: Bölünmüş yol ağımızı, 30 bin kilometrenin üzerine çıkarmanın gururunu yaşıyoruz

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "2002 yılında sadece 6 bin 101 kilometre olan bölünmüş yol ağımızı, bugün 30 bin kilometrenin üzerine çıkarmanın gururunu yaşıyoruz" dedi.

Ulaştırma Ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Aksaray'da Ortaköy Çevre Yolu'nun açılış törenine katıldı. Törende konuşan Bakan Abdulkadir Uraloğlu, bölünmüş yol kapasitesinin 30 bin kilometrenin üzerine çıktığını belirterek, "2002 yılında sadece 6 bin 101 kilometre olan bölünmüş yol ağımızı, bugün 30 bin kilometrenin üzerine çıkarmanın gururunu yaşıyoruz. Bu vesileyle bu büyük başarıyı Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle cuma günü gerçekleştireceğimiz bölünmüş yolda, 30 bin kilometre lansmanıyla taçlandıracağımızın müjdesini buradan bir kez daha paylaşmak istiyorum" dedi.

'STRATEJİK BİR ULAŞIM KORİDORU'

Bakan Uraloğlu, açılışını yaptıkları çevre yolunun stratejik bir ulaşım koridoru olduğunu ifade ederek şunları söyledi:

"İç Anadolu Bölgesi'nde doğu, batı ve kuzey, güney akslarının kesişim yer alan, merkezi konumuyla bölgesel ve ulusal ölçekte stratejik bir ulaşım koridoru olan Aksaray'ımız, Ankara, Konya, Nevşehir, Niğde ve Kırşehir gibi önemli merkezlere olan bağlantıları sayesinde bölgenin lojistik ve ticari hareketliliğinin önemli merkezlerinden birisi konumundadır. Bu nedenle bölgesel ve uluslararası trafik yüküne sahip şehrimizin özellikle Ankara- Niğde Otoyolu'nun devreye girmesiyle birlikte en önemli ihtiyaçlarından biri de Ortaköy merkezini transit trafikten arındıracak yüksek standartlı bir çevre yolunun yapılmasıydı. Bu kapsamda da Aksaray'dan başlayıp Ortaköy ilçesinin doğusundan geçerek Kırşehir istikametine bağlanan ve mevcut haliyle sathi kaplamalı tek yol olan Aksaray- Ortaköy Devlet Yolunu, 46,3 kilometre uzunluğunda iki gidiş, iki geliş, dört şeritli bütün bitümlü sıcak karışım kaplamalı, bölünmüş yol standardında projelendirmiştik. Şimdi sizlerle birlikte bu kapsamda yürütülen çalışmalarda ilk etapta 12 kilometre uzunluğundaki Ortaköy Çevre Yoluyla, çevre yolunun giriş ve çıkışında yer alan 6,2 kilometre uzunluğundaki yolla beraber toplam 18,2 kilometrelik yol kesimini hizmete açmanın mutluluğunu yaşıyoruz."

'141 MİLYON LİRA TASARRUF SAĞLAMIŞ OLACAĞIZ'

Bakan Uraloğlu, 141 milyon lira tasarruf sağlanacağını belirterek, "Ortaköy ilçe merkezinden geçen transit trafiği şehir dışına aldık. Merkezdeki trafik yoğunluğunu ve araçların dur, kalk yapmasını büyük ölçüde ortadan kaldırdık. Özellikle tarım ürünleri, hayvancılık ve buna dayalı taşımacılık ve sanayi yüklerinin daha hızlı, güvenli kesintisiz hareket etmiş olmasını böylece sağlamış oluyoruz. Bu 18,2 kilometrelik kesim sayesinde Aksaray'ın bu bölümündeki 17 dakikalık ulaşım süresini, 10 dakikanın altına düşürmüş olduk. Böylece zamandan 109 milyon lira, akaryakıttan 32 milyon lira olmak üzere yıllık 141 milyon lira bir tasarruf sağlamış olacağız. Esasında buraya yaptığımız yatırımı birkaç yıl içerisinde geri kazanmış olacağız. Yine karbon emisyonunu bin 961 ton azaltarak, Aksaray'ın eşsiz güzellikteki doğasının korunmasına da ayrıca katkı sağlamış oluyoruz. Yine söz konusu yolumuzdaki tüm çalışmaları tamamladığımızda Aksaray'dan, Ankara- Niğde Otoyolu'na yeni bir bölünmüş yol bağlantısını da sağlamış olacağız" diye konuştu.

'KAPIKULE'DEN BASRA KÖRFEZİ'NE DEMİR YOLU'

Bakan Uraloğlu, bölgeden geçen demir yoluyla ilgili de şöyle konuştu:

"Demir yolu beklentinizi ve özleminizi çok yakından biliyorum ve takip ediyorum. Bunu çok yakından Sayın Cumhurbaşkanımızın takip ettiğini de bilmenizi isterim. İhale çalışmalarını sürdürdüğümüz Aksaray-Ulukışla hızlı tren hattımızın toplam uzunluğu 192 kilometre. Bu hattın ilk etabı kapsamındaki 86 kilometrelik Ulukışla-Yenice kesiminin 51 kilometrelik yapım ihalesini geçtiğimiz yılın son aylarında gerçekleştirmiştik. Şimdi ise kalan 141 kilometrelik iki kesim halindeki bölümünün ihalesini iki ayrı kesim halinde de gerçekleştirdik. Dün iki ihaleyi yapmış olduk. Bu hattımızla yapımı devam eden bakın Mersin, Adana, Osmaniye, Gaziantep hızlı tren hattıyla entegre olacak ve sadece orayla entegre olmayacak, esasında Kapıkule'den başlayıp önümüzdeki süreçte Irak'tan Basra Körfezi'ne bağlanacak olan uluslararası bir ağa biz Aksaray'ımızı da entegre etmiş olacağız. Yani küçük düşünmüyoruz. Biz uluslararası düşünüyoruz. Bu anlamda da çok çok kıymetli bir projedir."