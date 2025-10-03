Bakan Tunç: Türkiye'yi Terörden Kurtaracağız

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Terörle mücadelede binlerce şehit verildi. Bu uğurda şehitler verdik, gazilerimiz oldu. Trilyonlarca kayıp yaşadık, bu kaybı yaşamasaydık bugün 'enflasyon' diye hiçbir şey konuşmazdık. Terör fitnesi hem trilyonlarca kayba uğrattı hem de büyük acılar yaşamamıza neden oldu. Şimdi artık diyoruz ki bu kayıpları yaşamayalım. Türkiye'yi terörden tamamen kurtaralım" dedi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, cuma namazının ardından Edirne Sarayı'nda süren ihya çalışmalarını inceledi. Adalet Kasrı'nı gezen Bakan Tunç, Edirne Valisi Yunus Sezer ve AK Parti heyetiyle birlikte yetkililerden bilgi aldı. Ardından AK Parti Edirne İl Başkanlığı'nı ziyaret eden Tunç, partililerle bir araya geldi.

AK Parti Edirne İl Başkanlığı'nda yaptığı konuşan Bakan Tunç, Türkiye'nin 41 yıldan bu yana terörle mücadele ettiğini vurguladı.

" Türkiye'yi terörden tamamen kurtaralım"

Türkiye'yi terörden tamamen kurtarmak istediklerini ifade eden Bakan Tunç, "Terörle mücadelede binlerce şehit verildi. Bu uğurda şehitler verdik, gazilerimiz oldu. Trilyonlarca kayıp yaşadık, bu kaybı yaşamasaydık bugün 'enflasyon' diye hiçbir şey konuşmazdık. Ekonomik kalkınmamız ve refahımız kat kat yüksek olurdu. Terör fitnesi hem trilyonlarca kayba uğrattı hem de büyük acılar yaşamamıza neden oldu. Şimdi artık diyoruz ki bu kayıpları yaşamayalım. Türkiye'yi terörden tamamen kurtaralım. O şehitlerimiz terörsüz Türkiye için mücadele ettiler, biz de onların emanetine sahip çıkarak terörsüz Türkiye'yi inşallah başarıya ulaştırmak zorundayız. Hukuk devleti imkanları içerisinde bunlar gerçekleşecek. Milletimizi rahatsız edecek, şehit ailelerimizi rencide edecek hiçbir adımı bugüne kadar atmadık. Bundan sonra da atmayız. Milletimiz ne isterse onu yaparız. Biz milletimizin partisiyiz. Milletimizin taleplerine duyarlı olduğumuz için 23 yıldır iktidardayız, millet bizden vazgeçmedi" dedi.

"Anayasayı, darbecilerin yazmış olması bile tek başına değiştirmek için yeterli bir sebeptir"

Türkiye'nin yeni bir anayasaya ihtiyacı olduğunu belirten Bakan Tunç, "Bu kadar reforma, bu kadar demokratikleşme adımlarımıza rağmen anayasamızdaki vesayetçi ruhu tamamen silmek yeni bir anayasayla mümkün olacaktır. Demokratik, sivil, katılımcı bir anayasayı, milletin temsilcilerinin yazdığı ve onların oyladığı ve sonra millet tarafından oylanan bir anayasayla Türkiye Yüzyılı'na başlamamız lazım. Bu bizim milletimize olan borcumuz. Anayasayı, darbecilerin yazmış olması bile tek başına değiştirmek için yeterli bir sebeptir. İnşallah parlamentoda bir uzlaşma zemini olur, hem terörsüz Türkiye hedefinde hem de yeni anayasa hedefinde ülkemiz önemli mesafeler alır" dedi.

Bakan Tunç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde ortaya konan hedeflere tek tek ulaşarak Türkiye Yüzyılı'nı hep birlikte inşa edeceklerini belirtti. - EDİRNE