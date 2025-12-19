Bakan Tunç'tan Bursaspor ve Leyla Zana açıklaması

TBMM Genel Kurulu'nda 2026 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'nin ilk 8 maddesi kabul edildi. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 2026 bütçe görüşmeleri için bulunduğu TBMM Genel Kurulu'nda milletvekillerinin sorularını yanıtlarken Bursa spor taraftarlarının Leyla Zana'ya yönelik küfürlü tezahüratına ilişkin konuştu.

"GEREKLİ ADLİ VE İDARİ SORUŞTURMALAR YAPILIYOR"

Bakan Tunç açıklamasında şu ifadeleri kullandı: "Sayın Koçyiğit ve Sayın Dündar Bursa'daki ve bazı stadyumlarda meydana gelen sloganlarla ilgili hususlara değindi. Tabi spor kardeşliktir, spor barıştır, sevgidir, dayanışmamızı daha da kuvvetlendirmemiz gereken evrensel bir değerdir spor. Tabi asla ayrıştırmanın sebebi olmamalı. spor ve ötekileştirmenin aracı olmamalı. Biz bu düşüncedeyiz. Hassas bir süreçten geçiyoruz. Terörsüz Türkiye sürecinin başarıya ulaşmasını hepimiz istiyoruz. Bu sürece zarar verecek herhangi bir tutum ve davranışların olmamasını istiyoruz. Bu noktada herkesin sorumlu davranması bu ülkenin ve bu milletin menfaatine olacaktır. Tabi bu tür olaylar karşısında tepkimizi ortaya koyarken de bir genelleme yapmamak gerekir. Özellikle sürece zarar veren bir durum söz konusu olur. O nedenle hepimiz bu provokasyonlara gelmeden özellikle ülkemizin huzur ve güvenliği için geleceğimiz için sorumlu davranmamız gerekir. Aksi takdirde ülkemiz zarar görür. Olaylarla ilgili gerekli gerekli idari adli soruşturmalar yapılıyor. Bu noktadaki özellikle oradaki meydana gelen olaylarla alakalı bant çözümlemeleri vesaire yetkili kuruluşlar bunun üzerinde duruyor"

TBMM Genel Kurulu'nda 2026 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'nin ilk 8 maddesi kabul edildi. Genel Kuruldaki bütçe maratonunda yarın 2026 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'nin 9-15'inci maddeleri görüşülecek.

NE OLMUŞTU?

Bir grup Bursaspor taraftarı dün Somaspor'la oynadıkları maçta, Leyla Zana'ya yönelik cinsiyetçi, küfürlü tezahüratta bulunmuştu.