Bakan Şimşek'ten Zorlama Habere Yanıt

Bakan Şimşek'ten Zorlama Habere Yanıt
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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, manşetten çıkan bir habere sert tepki göstererek, tanımadığı kişilerin geçmişlerine dair yapılan iddiaların akıl dışı olduğunu söyledi. Ekonomi programlarının başarılı bir şekilde sürdüğünü vurguladı.

HAZİNE ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Bir gazete bakan olmadığım döneme ilişkin tek bir fotoğraf ile bugün manşetten zorlama bir haber yapmıştır. Daha önce de ifade ettiğim gibi, Batmanlı hemşehrimle Londra'da ziyaretime gelmiş kişiyi tanımıyorum. Hayatımda ilk kez gördüğüm kişilerin geçmişlerini ve geleceklerini bilmem imkansızdır" dedi.

Bakan Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bir gazete bakan olmadığım döneme ilişkin tek bir fotoğraf ile bugün manşetten zorlama bir haber yapmıştır. Daha önce de ifade ettiğim gibi, Batmanlı hemşehrimle Londra'da ziyaretime gelmiş kişiyi tanımıyorum. Hayatımda ilk kez gördüğüm kişilerin geçmişlerini ve geleceklerini bilmem imkansızdır. Masamıza oturan veya fotoğraf çektirdiğimiz kişilerle irtibatlı olduğumuz iddiası ise akıl dışıdır. Ekonomi programımız her zorluğun üstesinden gelip başarılı şekilde sürmektedir. Görevimizi hakkıyla yürüttükçe bu saldırıların devam etmesine de, bu mesnetsiz iddiaların zamanlamasına da şaşırmıyoruz. Çabamız, aziz milletimizin arzuladığı huzur ve refah içindir. Akıl ve gerçek dışı saldırıların sonuca ulaşamayacağı bilinmelidir" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika
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