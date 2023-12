Özhaseki: Türkiye'de her an her yerde deprem olabilir

ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, " Türkiye'de 500'e yakın şu anda hareketli fay hattı var. Yani her an, her yerde 4, 5, 6 ve 7'ye kadar yükselen bir deprem olabilir. Bunu niye söylüyorum? Bizim bir an önce kaldığımız konutları depreme dirençli yapmamız lazım. Sağlıklı yapmamız lazım. Rastgele yapmamamız lazım. 'Bir şey olmaz' diyerek 'bir kat daha at, zemin etüdüne de dikkat etme ne olur ki' diyerek hareket edemeyiz. Her işimizi dikkatli ve sıfır toleransla götürmemiz lazım" dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Kocasinan ilçesi Erkilet Osmangazi Mahallesi'ndeki Celal Aysel Küçükşahin Aile Sağlığı Merkezi açılış törenine katıldı. Burada açıklamalarda bulunan Bakan Özhaseki, "Tabi zor bir coğrafyada yaşıyoruz. Şöyle bir dikkat ederseniz etrafımızdaki coğrafyada ağzı tatlı, huzurlu bir ülke yok. Bombaların patlamadığı bir ortam yok. Çok şükür bizler adeta huzur adasıyız. Bu fitne odaklarının hepsini toprağa gömdük. PKK'sı, FETÖ'sü, IŞID'i, DHKP-C'si inşallah çıkamayacaklar. Ara ara canımızı yakmak için bu tür eylemleri yapsalar da onların burunlarından fitil fitil getireceğiz. Bir teki bile ayakta kalmayıncaya kadar savaşa devam edeceğiz. Bundan hiç endişeniz olmasın. Bunlar yerli değiller" diye konuştu.

'ATEŞKES DİYEMEYEN ÜLKELER VAR'

Sözlerini sürdüren Bakan Özhaseki, "Bugün Filistin'de katliama göz yumanların kimler olduğunu biliyorsunuz değil mi? Çocuklar, kadınlar öldürülüyor, hastaneler bombalanıyor, 'ateşkes' diyemeyen ülkeler var. Başta ABD olmak üzere ateşkesi engelleyen ülkeler var. Bizdeki PKK'ya da FETÖ kahpesine de destek veren emin olun bunlar. Aynı adamlar. Hiç farkları yok. İstekleri tek belli. Bu ülke bölünsün istiyorlar. Bizim bu konudaki savaşımız onlarla devam ediyor. Sonuna kadar da Allah'ın izniyle devam edeceğiz. Sizler bize yetki verdiğiniz sürece biz bu kahpelerle savaşa devam edeceğiz. Hiç endişeniz olmasın. 'Avrupa Birliği yerel yönetimler özerklik şartını tanıyacağız' diyerek bunlara asla kapı açmayacağız. Bölücülüğe giden yoldan bu tür teşnelik yapanlara da asla yüz vermeyeceğiz. Hiç merak etmeyin" ifadelerini kullandı.

'İŞİMİZİ SIFIR TÖLERANSLA GÖTÜRMEMİZ LAZIM'

Deprem konusuna değinen Bakan Özhaseki, "Bir başka zorluğumuz daha var. O da depremsellik. 1900'lü yılların başından itibaren aletli ölçümler başlar. Bu ülkenin denizlerinde ve karalarından 230'dan fazla yıkıcı deprem var. 6'nın üzerinde şiddette. Topraklarımızın yüzde 66'sı, nüfusumuzun da yüzde 70'den fazlası bu birinci ve ikinci derecede deprem bölgesinde yaşıyor. Kayseri'de üçte ve dörtte ayrı bir şey. Çok emin vaziyette değiliz. Türkiye'de 500'e yakın şu anda hareketli fay hattı var. Yani her an, her yerde 4, 5, 6 ve 7'ye kadar yükselen bir deprem olabilir. Bunu niye söylüyorum? Bizim bir an önce kaldığımız konutları depreme dirençli yapmamız lazım. Sağlıklı yapmamız lazım. Rastgele yapmamamız lazım. 'Bir şey olmaz' diyerek 'bir kat daha at, zemin etüdüne de dikkat etme ne olur ki' diyerek hareket edemeyiz. Her işimizi dikkatli ve sıfır toleransla götürmemiz lazım. Böyle olursa evimiz yüksekte de olsa sallansa bile Allah'ın izniyle yıkılmaz. Emniyetli ve güvenli bir şekilde oturabiliriz" dedi.

'680 BİN EV YIKILDI'

6 Şubat'ta Kahramanmaraş'ta iki büyük depremin yaşandığını söyleyen Özhaseki, şöyle konuştu:

"En son aslın afeti olarak nitelendirilen iki tane Kahramanmaraş merkezli bir deprem yaşadık. Orada 18 ilimiz etkilendi. 680 bin ev yıkıldı. 175 bin kadar da dükkan ve iş yeri tahrip oldu. Neredeyse Kayseri gibi 4 veya 5 tane şehir yerle yeksan oldu. Hatay'ın merkezi Antakya'nın yüzde 90'ı yıkıldı. Kolay değil ama bunların altından kalkmak lazım. Sayın Cumhurbaşkanımız liderliğinde bizler gece, gündüz demeden çalışıyoruz. Şimdi oralarda binlerce ev yapılıyor. En kısa süre içerisinde de zaten teslimlerine başlayacağız. Yaraları sarmak için büyük bir gayret içindeyiz. Bütçemizde sıkıntı vardı, yoktu. Enflasyonu tetikliyordu, tetiklemiyordu. Artık bunlara bakmadan o bölgelerdeki yaraları sarmaya gayret ediyoruz. Çünkü halen evinden dışarıda kalan 1 milyon 900 bin vatandaşımız var. Konteynırda kalıyor, kira yardımı alıyor. Onlar evine oturuncaya kadar biz rahat edemeyiz. İnşallah gece- gündüz çalışacağız."

'KENTİMİZİ DEPREME HAZIR HALE GETİRECEĞİZ'

Deprem bölgesi şehirlerin güvenli hale getirilmesi için çalışmaların yürütüldüğünü belirten Özhaseki, "Gerek İstanbul'umuzu, gerekse diğer şehirlerimizi daha güvenli hale getirebilmek için büyük bir çaba içindeyiz. Kentsel dönüşüm başkanlığını kurduk. Meclisten geçirdik. Yasalarını çıkardık. Çok hızlı vaziyette hareket edebileceğimiz bir ortam doğdu. İstanbul'da kötü niyetlilerin özellikle önümüzü kestiği ne kadar madde varsa tek tek ele alıp onları açtık. Şimdi hızlı bir vaziyette birçok kentimizi depreme hazır hale getireceğiz. Bundan başka çaremiz yok bizim zaten. Fakat iyi niyetli insanların dualarını büyük oranda aldığımız gibi ufak tefek de olsa aradaki temelinde örgüt olan fakat vatandaşları tahrik ederek sokağa dökmeye çalışan grupları da görüyoruz. Bunların da farkındayız" diye konuştu.

'ŞEYTAN TAŞLAMAYA DEVAM EDECEĞİZ'

Sözlerine devam eden Özhaseki, şöyle konuştu:

"Çukur eylemleri sırasında benim ilk bakanlığımdı. Teröristlerin yaktığı, yıktığı evleri yapmak için ben ömrümde ilk defa Cizre'ye gittim. Sur, Nusaybin, İdil, Silopi ve Yüksekova'ya gittim. Orada evleri yaparken karşıma çıkanlar o PKK'lılardı. Onların siyasi uzantılarıydı, sivil uzantılarıydı. Orada bizim yaptığımız evlere karşı çıktılar. Evleri bitirdik, vatandaşa dağıttığımıza karşı çıktılar. Bunları hep yaşadım ben zamanında. Şimdi de çıkardığımız yasaya ara ara sağda solda böyle çatlak sesler çıkıyor. Onların da farkındayız. Onlar da sütünün hükmünü işliyorlar. Biz Allah'ın izniyle milletimize verdiğimiz sözü yerine getireceğiz. Çalışacağız, gayret edeceğiz. Gece gündüz demeden uğraşacağız. Onları evlerine oturtacağız. Ülkemizi dönüştürüp güvenli hale getireceğiz. Bir taraftan da eskiden hacdan gelen ağabeylerimize 'hacda ne yaptın' derdik. 'Oğlum ne yapalım ibadet ettik. Biraz da şeytan taşladık, geldik' derlerdi. Şeytan taşlamaya da devam edeceğiz. O şeytanların da başına inşallah dünyayı yıkacağız, dar edeceğiz. Burada yaşayamayacaklar."