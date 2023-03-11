Kılıçdaroğlu'nun "vergi" çıkışı, Bakan Nebati'yi kızdırdı: İyi bir danışman bulmanızı öneririm

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun deprem bölgesinde vergisel tedbirler alınması gerektiğine dair yaptığı açıklamaya, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'den yanıt geldi. Nebati, "Bakanlığımızın bu süreçte ardı ardına attığı onlarca adımı takip edememişsiniz. Bilgi almakta zorlanıyorsanız, size yaptıklarımızı anlatması için iyi bir danışman bulmanızı tavsiye ederim" dedi.

Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı olan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu deprem bölgesine gitti. Malatya'da konuşan CHP lideri Kılıçdaroğlu, "İş insanlarına söz verdim. Cumhurbaşkanlığı seçiminden sonra, Allah nasip ederse kazandığımızda görecekler, deprem bölgesinde en azından belli bir süre işçilerin ücretlerinden vergi alınmaması, öyle bir avantajın sağlanması gerektiğini ifade ettim" dedi.

NEBATİ'DEN JET YANIT

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati sosyal medya hesabı üzerinden, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun deprem bölgesinde vergisel tedbirler alınması gerektiğine dair yaptığı açıklamayı hedef alan bir paylaşım yaptı.

"İYİ BİR DANIŞMAN BULMANIZI TAVSİYE EDERİM"

Bakan Nebati, paylaşımında şu ifadelere yer verdi: "Deprem bölgesinde vergisel tedbirler alınması gerektiğine dair bir açıklama yapmışsınız. Gözüken o ki bir süredir tamamen farklı gündemlere odaklanmış olmanızdan dolayı, Bakanlığımızın bu süreçte ardı ardına attığı onlarca adımı takip edememişsiniz. Bilgi almakta zorlanıyorsanız, size yaptıklarımızı anlatması için iyi bir danışman bulmanızı tavsiye ederim. Bizler depremin ilk anından bu yana deprem bölgesindeyiz. Tek odağımız da vatandaşlarımızın tüm yaralarını bir an evvel sarmak, insanımızı her bakımdan rahat ettirmektir."

28 SAYFALIK KİTAPÇIK ÖNERİSİ

Nebati, Kılıçdaroğlu'na, attıkları adımları, Hazine ve Maliye Bakanlığının internet sitesinde yer alan deprem sonra devreye alınan destekler ve tedbirleri içeren 28 sayfalık kitapçıktan takip edebileceğini söyledi.

Bu Pazar seçim olsa sizce kim kazanır? — Haberler.com (@Haberler) March 8, 2023