Bakan Kurum, Çin Enerji Mühendislik Grubu Şirketi'ni ziyaret etti

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Çin ziyareti kapsamında dünyanın en büyük enerji şirketlerinden Çin Enerji Mühendislik Grubu Şirketi'ni ziyaret etti.

Bakan Kurum, ziyarete ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Yalnızca enerji alanında değil küresel çapta büyük altyapı projeleri de yürüten Çin Enerji Mühendislik Grubu Şirketi ziyaretimizde yenilenebilir enerji, çevre altyapısı, akıllı şehirler, teknoloji transferi, finansman ve ortak girişim modellerine dair bilgi aldık. Daha yaşanabilir şehirler için tecrübe paylaşımını artırmaya devam ediyoruz."