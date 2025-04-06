Bakan Kurum'dan Özgür Özel'e Sert Tepki

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Siyasi hayatını Türkiye'nin bağımsızlığına adayan, bu uğurda darbecilerle, terör örgütleriyle canı pahasına mücadele eden Cumhurbaşkanımızın vatan, millet sevgisini sorgulamak Özgür Özel'in haddi değildir." ifadesini kullandı.

Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in partisinin 21. Olağanüstü Kurultayı'nda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve hükümete yönelik sözlerine tepki gösterdi.

Bakan Kurum, şunları kaydetti:

"'Yalnız bırakıldık' diye Avrupa kapısında ağlayan, Yunan siyasetçilere Türkiye'yi şikayet eden, Türk ekonomisini, milletin emeğini, esnafın alın terini hedef alan, bölen, ayrıştıran, 'yolsuzluğu örteceğim' diye ortalığı birbirine katıp kaos tüccarlığı yapan ve panikle etrafına saldıran Özgür Özel'in ağzından çıkanı kulağı duymuyor. Siyasi hayatını Türkiye'nin bağımsızlığına adayan, bu uğurda darbecilerle, terör örgütleriyle canı pahasına mücadele eden Cumhurbaşkanımızın vatan, millet sevgisini sorgulamak Özgür Özel'in haddi değildir. CHP Genel Başkanı'na ait çirkin ifadeleri şiddetle reddediyorum."