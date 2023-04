Bakan Kasapoğlu, İzmir'de partisinin Bayraklı ilçe teşkilatını ziyaret etti

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İzmir'de AK Parti Bayraklı ilçe teşkilat mensuplarıyla bir araya geldi.

AK Parti İzmir 1. Bölge milletvekili adayı olan Kasapoğlu, kentteki temasları kapsamında AK Parti Bayraklı İlçe Başkanlığını ziyaret etti.

İlçe Başkanı Metehan Yeğen'den çalışmalarla ilgili bilgi alan Mehmet Muharrem Kasapoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada dün Karaburun, Çeşme, Seferihisar, Menderes ve Bayındır ilçelerinde incelemelerde bulunduklarını hatırlattı.

Bakan Kasapoğlu, milletle kucaklaşarak omuz omuza yürüdüklerini ifade ederek, şunları kaydetti:

"Kucaklaşarak, hasbihal ederek, dertleşerek İzmir'imizi, ilçelerimizi, semtlerimizi konuşarak hem yürüyoruz hem de elbette milletimizi bu anlamda süreçlere bizzat katarak hamdolsun bu süreci birlikte yönetiyoruz.

Bugün de Bayraklı'dayız. Bayraklı İzmir'in gerçekten emek, alın teri noktasında, üretim noktasında sembol ilçelerinden biri. Milletimizle kucaklaşmaya geldik. Teşkilatımızla buluşmaya geldik. Burada bir gençlik merkezi projemiz var. O çalışmamızı yerinde inceleyeceğiz. Bununla birlikte biraz sonra yine Torbalı'da Selçuk'ta olacağız. ve gün içerisinde bizi İzmir'in her yerinde görebilirsiniz. İzmirli hemşehrilerimle İzmir'in sokaklarında, caddelerinde, bir semtinde, bir pazarında, bir camisinde, bir marketinde her an karşılaşabiliriz. Buradan tüm İzmir'e, İzmirli hemşehrilerime, değerli vatandaşlarımıza selamlarımı, saygılarımı gönderiyorum. Günümüz hayırlı olsun. İnşallah bu buluşmalarımız milletimize hizmet yolunda, milletimizin emrine hazır bir şekilde devam edecek."

Kendisini karşılayan vatandaşlara teşekkür eden Mehmet Muharrem Kasapoğlu, daha sonra esnafı ziyaret etti.