Bakan Kasapoğlu: 14 Mayıs İzmir'in çantada keklik olmadığını gösterecek

GENÇLİK ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "İzmir 14 Mayıs'ta öyle bir mesaj verecek ki 80 il imrenerek bakacak İzmir'e. 14 Mayıs İzmir'in çantada keklik olmadığını gösterecek.

GENÇLİK ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "İzmir 14 Mayıs'ta öyle bir mesaj verecek ki 80 il imrenerek bakacak İzmir'e. 14 Mayıs İzmir'in çantada keklik olmadığını gösterecek. Milli iradenin bayramını kutlayacağız" dedi.

AK Parti İzmir İl Başkanlığı binasında AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, Gençlik Kolları Genel Başkanı ve İzmir Milletvekili adayı Eyyüp Kadir İnan ve eski Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ve çok sayıda partilinin katılımıyla geleneksel bayramlaşma programı düzenlendi. AK Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım da bayramlaşma programına video konferans yöntemiyle katıldı. İzmir'de 1'inci Bölge ilk sırada milletvekili adayı olan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, konuşmasında 6 Şubat'ta yaşanan yıkıcı depremi hatırlatarak ramazan ayında ülkenin dört bir yanında depremzedelerle birlikte olduklarını ifade etti. Bakan Kasapoğlu, "Seçim sürecindeyiz. Türkiye'nin güçlü yürüyüşü için bir yol ayrımı. Karaburun'dan Beydağ'a, Karabağlar'dan Kiraz'a kadar bu coşku dalga dalga yayılacak. İzmir başka. İzmir, 14 Mayıs'ta öyle bir mesaj verecek ki 80 il imrenerek bakacak İzmir'e. 14 Mayıs İzmir'in çantada keklik olmadığını gösterecek. Milli iradenin bayramını kutlayacağız. İnanıyorum ki yeni bir başlangıcın bayramını kutlayacağız" ifadelerini kullandı.

Türkiye vizyonuna yaklaşık 100 yıllık serüvenden sonra çıktıklarını ifade eden AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı da "Doğru zaman, doğru adam, doğru adımlarla başlattığımız yol üzerinde etrafta birçok terör sevicileri FETÖ'den tutun PKK'ya kadar türlü tuzaklar uyguluyor. Sabredenler zafere ulaşır. Sabredersek zafer bizimdir. Son 20 yıla baktığınızda çok hadise gördük. Krizler bir yana vesayetten demokratik bir rejime geçmiş Türkiye gördük. 15 Mayıs sabahı Türkiye'nin geleceğini hazırlayan liderimiz ile yola devam edeceğiz" diye konuştu.