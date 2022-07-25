Bakan Karaismailoğlu: 'Yaptığımız projeler vizyonsuzlara tokat gibi cevabımızdır'

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu; Kayseri 6. Bölge Müdürlüğü Üstyapı Baş Mühendisliği Nevşehir Bölge Şefliğini ziyaret ederek, Nevşehir-Ürgüp-Kayseri bölünmüş yol düzenleme ve genişletme çalışmaları hakkında bilgi aldı.

"Dokuz bin yıllık kadim tarihe sahip Kapadokya'da, Nevşehir'de bulunmaktan büyük bir heyecan ve mutluluk duyuyoruz" diyen Bakan Karaismailoğlu, "Cumhurbaşkanımızın teşrifleri ile Aralık 2020'de hizmete açarak otoyol ağımıza eklediğimiz Ankara-Niğde Otoyolu ile, Edirne'den Şanlıurfa'ya bin 230 kilometre kesintisiz ulaşım sağlıyoruz. Ankara-Niğde Otoyolu ile, 317 kilometrelik mevcut karayolu mesafesi 275 kilometreye indi. İki nokta arasındaki ulaşım süresini, 4 saat 14 dakikadan, 2 saat 22 dakikaya düşürdük. Projemiz ile zamandan ve yakıttan yıllık ortalama 1 milyar 628 milyon liralık tasarruf sağlıyoruz. Hükümetlerimiz döneminde; ülkemizi Asya, Avrupa, Kuzey Afrika, Ortadoğu, Kafkaslar ve Kuzey Karadeniz ülkeleri arasında ulaşımın her modunda uluslararası bir koridora dönüştürdük. Bölünmüş yol uzunluğumuzu 6 bin kilometrelerden 28 bin 664 kilometreye çıkardık. Otoyol ağımızı bin 714 kilometreden, 3 bin 633 kilometreye yükselttik. Geçit vermeyen dağları 661 kilometreye ulaşan tünellerle aştık. Derin vadileri, 729 kilometrelik köprü ve viyadüklerle geçtik. Toplam karayolu ağımızı 68 bin 700 kilometreye çıkardık. 20 yılda planlı şekilde hayata geçirdiğimiz eserlerimizle yıllardır süregelen altyapı eksiğimizi giderdik. Ayinesi iştir kişinin, lafa bakılmaz. Yaptığımız projeler vizyonsuzlara tokat gibi cevabımızdır. Milletimiz çalışanla çalışmayanın, milletinin yanında olanla olmayanın farkında" dedi.

"Nevşehir'de devam eden 5 ayrı karayolu yatırımının toplam proje bedeli 1 milyar 195 milyon TL"

Ülke genelinde yapılan yatırımlardan Nevşehir'in de payını aldığını aktaran Karaismailoğlu, "Bu güzel şehrimizin ulaşım ve iletişim yatırımları için son 20 yılda 3 milyar liraya yakın harcama yaptık. Nevşehir'in bölünmüş yol uzunluğunu 87 kilometreden alıp, 3 buçuk katına çıkartarak, 307 kilometreye ulaştırdık. Nevşehir'in genel karayolu ağı içindeki bölünmüş yol oranını yüzde 58'e çıkartarak, Türkiye ortalamasının üzerine taşıdık. Hükümetlerimiz döneminde Nevşehir'de, 161 kilometrelik tek yol yapım ve iyileştirmesini gerçekleştirdik. Toplam uzunlukları 945 metreyi bulan tam 24 köprüyü tamamlayarak hizmete açtık. Nevşehir'de devam eden 5 ayrı karayolu yatırımının toplam proje bedeli ise 1 milyar 195 milyon lirayı aşmaktadır" şeklinde konuştu.

Karaismailoğlu, şöyle devam etti: "Nevşehir'de yapımı devam eden karayolu projelerimiz; 52 kilometre uzunlukta olup, 40 kilometresi Nevşehir il sınırlarında, 12 kilometresi de Kayseri il sınırlarında yer almaktadır. Ayrıca, yolumuzun Nevşehir'de kalan kısmı da, 14,2 kilometresi Nevşehir-Ürgüp yolu ve 26 kilometresi de Ürgüp-Boğazköprü-Niğde ayrımından oluşmaktadır. Şimdiye kadar yolumuzun 9,5 kilometresini, bölünmüş yol olarak tamamladık. Yol projemizi 2023'te tamamlamayı planlıyoruz. Hizmete girmesiyle, ülkemizin önemli turizm merkezlerinden olan Kapadokya'ya daha hızlı, güvenli ve konforlu bir ulaşım hizmetini sağlayacağız."

Bakan Karaismailoğlu; daha sonra Nevşehir Valiliğini ziyaret etti. Vali İnci Sezer Becel'den il hakkında brifing alan Bakan Karaismailoğlu, valilik şeref defterini de imzaladı. - NEVŞEHİR

İhlas Haber Ajansı / Politika