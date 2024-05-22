Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "TSE, 'Türk Malı' damgasının marka değerini güçlendirdi" dedi.

Türk Standartları Enstitüsü (TSE), 63. Olağan Genel Kurul Toplantısı'nı gerçekleştirdi. TSE'nin Genel Kurul Salonu'nda düzenlenen toplantıya Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Çetin Ali Dönmez, TSE Başkanı Mahmut Sami Şahin ile çok sayıda delege katıldı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ise toplantıya videolu mesaj gönderdi. Küresel tedarik zincirlerinin yeniden şekillendiği, sınır ötesi ticaretin her geçen gün yeni boyutlar kazandığı dünyada standardizasyonun 22 yılda ilmek ilmek işlenen özgün, yenilikçi ve rekabetçi üretim altyapısının sürdürülebilirliği ve rekabetçiliği için vazgeçilmez unsur olduğunu vurgulayan Kacır, "Vatandaşlarımızı güvenilir ve kaliteli ürün ve hizmetlerle buluşturmanın anahtarıdır. Belgelendirme, muayene, gözetim, doğrulama, deney, kalibrasyon ve eğitim hizmetleriyle, geliştirdiği standartlarla Türk Standardları Enstitüsü; vatandaşlarımız, sanayicilerimiz ve müteşebbislerimizin her zaman destekçisi konumundadır. Uygunluk değerlendirme alanında 240 binden fazla belge ve rapor hazırladı. İthalat denetimleri kapsamında 150 bin ürün denetimi gerçekleştirdi. Aynı zamanda yürürlükteki 38 binden fazla standardın işlemlerini yürüttü. Girişimcilerimizin, vatandaşlarımızın dünya standartlarında, güvenli ve çevre dostu ürünlerle buluşmasına aracı oldu. Haksız rekabetin karşısında yer aldı. 'Türk Malı' damgasının marka değerini güçlendirdi" diye konuştu.

Toplantının açılış konuşmasını yapan TSE Başkanı Mahmut Sami Şahin ise, "Tüm dünyada değişim ve dönüşüm sancıları yaşayan küresel ekonomik sistemin en önemli sacayaklarından biri standartlardır. Üretim yöntemlerinin dijitalleşmesini getiren bu yeni dönemde, teknik düzenlemeler de sürdürülebilirlik amaçları doğrultusunda yeniden şekilleniyor. Bu konuda Enstitümüz ve sanayicilerimizin eş güdümlü bir şekilde çalışması, standartların belirlendiği uluslararası teknik komite çalışmalarına aktif katılımın artırılması yönünde yoğun çaba sarf ediyoruz" dedi.

Üretimde yüksek katma değerli ve ileri teknoloji ürünlerinin payını artırmak için uluslararası standardizasyon çalışmalarına katılım ve buradaki etkinliği artırmanın gerekli olduğunun altını çizen Şahin, bu çerçevede 2027 yılında 165 üye ülkeden katılımın sağlanacağı ISO Genel Kurul Toplantısı'nın İstanbul'da gerçekleştirilmesi için gerekli girişimleri başlattıklarını söyledi. 2023 yılında Enstitü tarafından yapılan çalışmalara değinen Şahin, "Enstitü olarak başta standardizasyon, uygunluk değerlendirme ve eğitim olmak üzere üç ana başlık altında faaliyetlerimizi sürdürmekteyiz. Ürün, sistem, helal ve diğer belgelendirme alanlarında 2 bin 548 belge verdik. Akkuyu Nükleer Güç Santrali Projesi'nde 'onaylı malzeme kuruluşu' olarak verdiğimiz hizmetlerle 21,3 milyar lira tutarında yerli malzemeyi sanayicilerimizden tedarik ederek kullanılmasını sağladık. TOKİ şantiyeleri numune alma ve gözetim hizmeti kapsamında TOKİ tarafından bildirilen yaklaşık 600 adet şantiyeden öncelikle deprem bölgesinde bulunan şantiyelerde kullanılan kritik ürünlerin uygulama öncesi sahadan numunelerini alarak indirgenmiş testlerini gerçekleştirdik" dedi.

45 bin 942 başvuruda yer alan 141 bin 677 ürünü denetledikleri bilgisini veren Şahin, bu denetimler sonucunda 4 bin 93 ürünün olumsuzluk taşıması sebebiyle ithalatına izin vermediklerini ifade etti. 2023 yılında uygulamaya başlanan Su Verimliliği Yönetim Sistemi, Veri Merkezi Belgelendirme modelleri ile yeşil dönüşümdeki sorumluluklarını yerine getirdiklerini belirten Şahin, "OSB'lerin verimliliğini, çevresel sürdürülebilirliğini ve rekabet gücünü artırma hedefiyle Yeşil OSB Sertifikasyonu'na başladık. Yeşil OSB Sertifikasyonu kapsamında 23 Organize Sanayi Bölgesi'nin başvurusu Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız tarafından ön kriterler açısından uygun bulunarak Enstitümüze gönderildi. Yapılan denetimler sonucunda 9 OSB'nin belgelendirme süreci tamamlandı. Enerji Verimliliği 2030 Stratejisi ve 2. Ulusal Enerji Verimliliği Eylem Planı çerçevesinde Enstitümüze tevdi edilen Enerji Yönetim Sistemi ve ölçme-doğrulama eğitimlerini 2024 itibarıyla yaygınlaştıracağız. Karbon emisyonlarının azaltılması için kurulacak gönüllü karbon piyasasındaki enerji verimliliği yatırımlarının sertifikalandırılmasını sağlayacağız" ifadelerini kullandı.

Temelli'de inşası devam eden TSE Ankara Kalite Kampüsü'nün faaliyete geçmesiyle birlikte 7 farklı laboratuvarla hizmet vermeye başlayacaklarını söyleyen Şahin, "Bakanlığımızın 'Teknolojisiyle öncü, sanayisiyle güçlü bir Türkiye' misyonu ve Milli Teknoloji Hamlesi vizyonu doğrultusunda hazırladığımız, 7 amaç ve 23 hedeften müteşekkil 2024-2028 Stratejik Planımız, Enstitümüzün önümüzdeki 5 yılı için kurumsal yol haritası olacak. 2024-2028 Stratejik Planımız çerçevesinde sürdürülebilirlik ve iklim değişikliğiyle mücadele alanında sunulan hizmetleri artırmak, endüstriyel dönüşüme paralel, katma değerli ve nitelikli niş alanlara yönelim gerçekleştirmek hedefleriyle uygunluk değerlendirme sektöründe büyümeyi amaçlıyoruz" dedi. - ANKARA