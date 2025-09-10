Bakan Kacır, Ardahan'da Esnaf Ziyareti ve Yeni Proje Açılışları Gerçekleştirdi

ESNAFI ZİYARET ETTİ

Bakan Mehmet Fatih Kacır, AK Parti İl Başkanlığı'ndaki toplantının ardından kent merkezinde esnaf ziyaretinde bulundu. Esnafa işlerinin durumu hakkında bilgi aldı.

Bakan Kacır, Kafkas Arısı Üretim, Eğitim ve Gen Merkezi Müdürlüğü bahçesinde düzenlenen törende DAP Bölge Kalkınma İdaresi'nin 'mera altyapısının geliştirilmesi projesi' kapsamında 30 çoban evi, sıvatı üreticilere dağıttı. Bakan Kacır, 130 kilometre uzunluğunda hayvan içme suyu tesisinin de açılışını yaptı. Buradaki törende konuşan Kacır, açılışını yaptıkları projelerin toplam tutarının 108 milyon lira olduğunu söyledi.

81 İLİMİZİ YENİ PROJELERLE, PROGRAMLARLA İLMEK İLMEK DOKUYORUZ

Ekonomiden sanayiye, teknolojiden ihracata uzanan geniş bir yelpazede çığır açan başarılar elde ettiklerini söyleyen Kacır, "Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, tarihi bir kalkınma hamlesine imza attık. Ekonomiden sanayiye, teknolojiden ihracata uzanan geniş bir yelpazede çığır açan başarılar elde ettik. Bugün yeniden şekillenen küresel düzenin kilit aktörü; ateş çemberinin ortasında güven ve istikrarın abidesi bir Türkiye var. Küresel tedarik zincirlerinin vazgeçilmez parçası, teknoloji ve üretim üssü bir Türkiye var. Savunma sanayiinden uzay teknolojilerine, otomotivden yenilenebilir enerjiye kadar pek çok alanda, özgün çözümler geliştiren ve üreten bir Türkiye var. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde; yüksek teknoloji ve katma değer üreten, refahı yurt sathına daha dengeli yayılmış ve topyekun kalkınmış Türkiye hedefiyle, 81 ilimizi yeni projelerle, programlarla ilmek ilmek dokuyoruz. Elbette Ardahan da başlattığımız çok boyutlu kalkınma hamlemizden payını alıyor. Nitekim son 23 yılda Ardahan'da yaptığımız hizmetler ve şehrimize kazandırdığımız eserler bu doğrultudaki kararlılığımızın bir nişanesidir" diye konuştu.

ARDAHAN'I YATIRIM VE İSTİHDAMDA YENİ BİR EŞİĞE TAŞIYACAĞIZ

KOSGEB aracılığıyla, son 23 yılda 223 milyon liralık desteği esnafa sunduklarını ifade eden Kacır, yatırım teşvikleriyle toplam 5 milyar liralık 56 yatırımın önünü açtıklarını kaydetti. Yeni teşvik sistemiyle ilin kalkınmasına katkı sunacak yatırımlara kapsamlı teşvik paketleri sunduklarını belirten Kacır, "81 ilimizin potansiyelini harekete geçirecek ve yerel kaynakları ekonomiye kazandıracak Yerel Kalkınma Hamlesi Teşvik Programımız kapsamında Ardahan'da; dört yıldız ve üzeri konaklama tesisleri, asgari 500 büyükbaş kapasiteli entegre besi ve et ürünleri işleme tesisi, entegre doğal taş işleme tesisi, Türk somonu kuluçkahanesi ve yavru üretim tesisi yatırımlarını öncelikli ve güçlü teşviklerle destekleme kararı aldık. 240 milyon liraya kadar finansman desteği sağlayacağımız bu yatırımlarla Ardahan'ı yatırım ve istihdamda yeni bir eşiğe taşıyacağız. Şunu özellikle ifade etmek isterim; odak proje başlıklarımız sahadan yükselen taleplerin, veriye dayalı analizlerin ve ortak aklın sonucudur. Programın hazırlık aşamasında, Serhat Kalkınma Ajansımızın Ardahan Yatırım Destek Ofisi Ardahan ekonomisinin yüksek çözünürlüklü fotoğrafını çekti. İlimizin ihtiyaçlarını, yetkinliklerini ve potansiyel gelişim alanlarını geniş saha çalışması ve yoğun istişarelerle belirledi" dedi.

YEREL KALKINMA HAMLELERİ

Yalnızçam Kayak Merkezi, Ardahan ve Şeytan Kaleleri, Kura Vadisi, Çıldır Gölüyle doğa ve kış turizminde ülkenin yükselen değeri olduğunu ifade eden Kacır, şunları söyledi:

"Ardahan'da gerçekleştirilecek entegre besi ve et işleme yatırımlarının; paketleme, soğuk zincir ve dağıtımdan deri işlemeye, yem üretiminden besicilik ve veterinerliğe farklı sektörleri de canlandıracağını, hayvancılıkta katma değeri ilimizde tutacağını, yeni istihdam kapıları açacağını değerlendirdik. Son yıllarda dünya çapında bir markaya dönüşen 'Türk somonunun yetiştiriciliğinde, ilimiz tatlı su gölleri ve akarsularıyla tabii avantaja sahip. Doğal bazalt ve andezit yataklarımız, ilimizi katma değeri yüksek doğal taş işleme yatırımları için güçlü bir cazibe merkezine dönüştürüyor. Yeni yatırımlarla Ardahan'ımızı turizmde markalaşan, hayvancılıkta verimlilik ve kaliteyi yükselten, madencilikte katma değeri artıran, su ürünlerinde ise ihracata açılan yerel kalkınma hamlemizin örnek şehri haline getireceğiz."

KAFKAS ARISININ GEN KAYNAĞINI KORUYORUZ

Serhat Kalkınma Ajansı ile DAP Bölge Kalkınma İdaresi'nin Ardahan'da yerel kalkınmanın lokomotifi olmayı sürdürdüğünü vurgulayan Kacır, "Bu iki kurumumuz aracılığıyla bugüne kadar şehrimizin sosyo-ekonomik gelişimini destekleyen projelere 1 milyar lira kaynak tahsis ettik. Bilim ve Yaşam Akademisi, Yalnızçam Kayak Merkezi'nin turizm altyapısının geliştirilmesi, Göle Kültür Merkezi, Damal Bebek Evi gibi şehrimizin çehresini değiştiren birçok vizyoner projeyi hayata geçirdik. Tarım ve hayvancılıkta verimliliği, kalite standardını ve rekabet gücünü yükselten adımlar attık. Bugün de kalkınma ajansımızın ve bölge kalkınma idaremizin desteklediği 10 projeyi hizmete alıyoruz. Kafkas arısının ana yurdu Ardahan, arıcılıkta marka şehrimizdir. Bu topraklardaki zengin floranın bereketini kovanlara taşıyan, coğrafi işaret tescilli Ardahan çiçek balı, kalitesi ve aromasıyla şehrimiz ve ülkemiz için kıymetli bir değerdir. Açılışını yaptığımız Kafkas Arı Konağı ile Arı Ürünleri İşleme ve Paketleme Tesisi Projeleriyle Kafkas arısının gen kaynağını koruyoruz. Şehrimizde bal analiz-işleme-paketleme ve tanıtım altyapısını güçlendiriyoruz. Propolis, arı sütü, arı zehri, polen ve perga gibi apiterapi ürünlerinde standartları yükseltirken, düzenlediğimiz eğitimlerle kadın ve genç arıcılarımızın yetkinliğini geliştiriyoruz. Gençlerimizin çağın meslekleriyle ve doğru yetkinliklerle buluşması, ülkemiz için istikbal meselesidir. 'Eğitim Meslek Kazandıracak' projesiyle Ardahan Merkez ve Göle'deki üç meslek lisemizde 5 atölyeyi modernize ettik. Usta öğreticilerimizin verdiği eğitimlerle öğretmen ve öğrencilerimizi güncel teknolojiyle buluşturduk. Gezgin STEM uygulamasıyla evlatlarımızı sorgulamaya, araştırmaya, ürün geliştirmeye ve buluş yapmaya yönlendiriyoruz. Gençlerimizi, bilim ve teknolojiye dayalı güçlü bir iklimde, Milli Teknoloji Hamlesi'nin öncüleri olarak yetiştiriyoruz. 'Kura'nın Bereketi: Ardahan'ın Yerel Peynirleri Kadınların Elinde Yeniden Hayat Buluyor' projesiyle 195 metrekarelik modern peynir atölyemizi kurup makine teçhizat yatırımlarını tamamladık. Kadın ve gençlere eğitimler verdik. Yerelin üretim hafızasını koruyan, kalifiye personel yetiştiren, usta öğretici istihdamıyla kalite ve üretimi artıran bir model oluşturduk. Açılışını gerçekleştirdiğimiz bir diğer projemizle de Ardahan Kalesi'nin çevre düzenlemesi ve ışıklandırmasını gerçekleştirdik. Tarih ve kültür mirasımızı ihya ettik. DAP Bölge Kalkınma İdaremizin 4 altyapı projesiyle, hayvancılığın yoğun olarak yapıldığı meralarda hayvan ve insan refahının iyileştirecek 32 bin 642 metre iletim hattı, 190 adet sac sıvat, 3 adet gölgelik, 8 adet konteyner ve 30 adet çoban evini inşa ederek hizmete sunduk. Kadim şehrimizin eşsiz zenginliklerini değere dönüştürmeye, potansiyelini harekete geçirmeye kararlılıkla devam edeceğiz. Bölgesel gelişmede temel kılavuzumuz olarak belirlediğimiz Bölgesel Gelişme Ulusal Stratejimiz kapsamında Ardahan'da et ve et ürünleri ile süt ve süt ürünleri işleme, yöresel ürünlerin turizme kazandırılması için önceliklendirme çalışmaları yürüteceğiz" diye konuştu.

Bakan Kacır, konuşmasından sonra tesislerin toplu açılışını yaptı.