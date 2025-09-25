Bakan Işıkhan: Türkiye, adaletin sesidir

SİLİVRİ'de 'AK Parti Türkiye Yüzyılı Buluşmaları' programına katılan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "İsrail'in Gazze'de işlediği soykırımları, katliamları dünyada açık yüreklilikle dile getiren, mazlumun yanında dimdik duran başka bir devlet ve başka bir lider yok. Dünyada neredeyse sadece Türkiye'nin sesi hakkın, adaletin sesi olmak için yükseliyor. İşte bu yüzden Türkiye'yi hedef alıyorlar" dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Silivri'de 'AK Parti Türkiye Yüzyılı Buluşmaları' programına katıldı. AK Partiye yeni katılım sağlayan üyelere rozet takan Bakan Işıkhan, programa katılan vatandaşlarla sohbet etti. Programda konuşan Bakan Işıkhan, "Bildiğiniz gibi yüz yıllarca vatan topraklarımıza başkentlik yapmış, dünyaya nizam verdiğimiz, medeniyet tarihimizin yazıldığı coğrafyalardan birisi olan İstanbul, sadece bir yönetim merkezi değil, aynı zamanda Türkiye Yüzyılın vizyonumuzunda kaptan ölçütüdür. Bugün dünyanın her noktasında her milletten insana kucak açan şehrimiz, üretimden ticarete, kültürden sanata, turizmden sanayiye kadar birçok alanda gönüllerin başkenti olmaya da devam etmektedir. Her ne kadar son yıllarda rant, yolsuzluk, ve siyasi çıkar peşinde koşanların elinde heba edilmeye çalışılsa da ömrünü bu şehre ve bu ülkeye adamış, hak davamızın lideri Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan sayesinde İstanbul hala her bir ilçesi ve beldesiyle birlikte bizi gururlandıran en önemli şehirimizdir" dedi.

'TÜRKİYE'NİN SESİ HAKKIN, ADALETİN SESİ OLMAK İÇİN YÜKSELİYOR'

Bakan Işıkhan, "Bugün sadece ülkemizin değil tüm insanlığın vicdanını temsil eden bir liderin arkasındayız. Hepimiz görüyoruz ki Sayın Cumhurbaşkanımız, Birleşmiş Milletler başta olmak üzere uluslararası arenada milletimiz adına çok çetin mücadeleler veriyor. İsrail'in Gazze'de işlediği soykırımları, katliamları dünyada açık yüreklilikle dile getiren, mazlumun yanında dimdik duran başka bir devlet ve başka bir lider yok. Dünyada neredeyse sadece Türkiye'nin sesi hakkın, adaletin sesi olmak için yükseliyor. İşte bu yüzden Türkiye'yi hedef alıyorlar. İşte bu yüzden Cumhurbaşkanımızı yıpratmaya çalışıyorlar. Çünkü biliyorlar ki, mazlumların sesi kısılırsa zalimlerin eli daha da kanlı olacaktır. Biz buradan bir kez daha sesleniyoruz. İsrail'in Gazze'de işlediği katliamlar insanlık tarihine kara bir leke olarak geçecektir. Ancak şundan da emin olsunlar ki bu milletin lideri ve bu aziz millet zalimin karşısında dimdik durmaya devam edecek" dedi.