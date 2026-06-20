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Bakan Işıkhan: "Türkiye her alanda küresel bir aktör haline geldi"

Bakan Işıkhan: 'Türkiye her alanda küresel bir aktör haline geldi'
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Kars'ta yaptığı konuşmada Türkiye'nin her alanda küresel bir aktör olduğunu ve büyüme, kalkınma yolunda kararlılıkla ilerlediğini belirtti.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, ülkenin büyüme, gelişme ve kalkınma yolunda kararlılıkla ilerlediğini belirterek, "Türkiye her alanda küresel bir aktör haline geldi" dedi.

Birtakım ziyaretlerde bulunmak üzere Kars'a gelen Bakan Işıkhan, İl Kültür Müdürlüğü Toplantı Salonu'nda düzenlenen AK Parti Kars Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'na katıldı. Toplantıda partililere seslenen Bakan Işıkhan, "Türkiye, gerek iç, gerekse dış politikada büyük bir dönüm noktasının eşiğinde durmaksızın büyümeye, gelişmeye, kalkınmaya devam ediyor. Bir taraftan içeride tarihi adımlar atarken, diğer taraftan da dört bir yanımızda akmaya devam eden kanın ve gözyaşının durdurulması için yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Çalışma hayatından ekonomiye, savunma sanayisinden dış politikaya kadar her alanda artık yüz yıllık planlar yapan küresel bir aktörüz" dedi.

Işıkhan, "Saygıdeğer Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bugün bölgemizde ne kadar çatışma, ne kadar zulüm ve adaletsizlik varsa hepsinin karşısında büyük bir kararlılıkla duruyor, her barış sürecinde mutlaka önemli bir rol oynuyoruz. Bugün özellikle sağlıkta, sosyal güvenlikte, sosyal hizmetlerde dünyada diğer ülkeler tarafından örnek alınacak bir konuma ulaştık. Hepimiz çok iyi biliyoruz ki bugünlere kolay gelmedik. Bu yolları adım adım yürüdük, bu istikrarlı süreci ilmek ilmek dokuduk. Teşkilatlarımız bu süreçte gece gündüz demeden çalıştı, çabaladı. Bizler en yakın şahidiz" diye konuştu.

Toplantıda AK Parti İl Başkanı Muammer Sancar, Genel Merkez İl Koordinatörü Ferhat Dağ, AK Parti Kars Milletvekili Muammer Sancar da birer konuşma yaptı. Toplantı daha sonra basına kapalı olarak devam etti. Bakan Işıkhan, sırasıyla Kars Valiliği, AK Parti İl Başkanlığı ve Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) İl Başkanlığı'nı da ziyaret etti. Kars'ta son olarak İş İnsanları İstişare Toplantısı'na katılacak olan Işıkhan, toplantının ardından Ardahan'a hareket edecek. - KARS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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