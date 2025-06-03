Bakan Işıkhan, Cenevre'de Suriye ile İşbirliği Görüşmeleri Yaptı

Bakan Işıkhan, Cenevre'de Suriye ile İşbirliği Görüşmeleri Yaptı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 113'üncü Uluslararası Çalışma Konferansı'nda Suriye'nin Sosyal İşler ve Çalışma Bakanı ile bir araya gelerek ülkeler arası işbirliğini güçlendirmek için adımlar attı.

ÇALIŞMA ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 113'üncü Uluslararası Çalışma Konferansı'na katılmak üzere gittiği Cenevre'de Suriye Sosyal İşler ve Çalışma Bakanı Hind Kabawad ile bir araya geldi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) tarafından düzenlenen 113'üncü Uluslararası Çalışma Konferansı'na katılmak üzere gittiği İsviçre'nin Cenevre kentinde Suriye Sosyal İşler ve Çalışma Bakanı Hind Kabawad ile görüştü. Bakan Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "113'üncü Uluslararası Çalışma Konferansı kapsamında Suriye Geçiş Hükümeti Sosyal İşler ve Çalışma Bakanı Sayın Hind Kabawad ile gerçekleştirdiğimiz ikili görüşmede ülkelerimiz arasında iş birliğini güçlendirmek üzere atabileceğimiz adımları ele aldık. Çalışma hayatını ilgilendiren her konuda tecrübelerimizi paylaşmaya açık olduğumuzu aktardık. Komşumuz ve tarihi derin bağlara sahip olduğumuz Suriye'nin istikrar ve güven ortamını güçlendirmek için kararlı adımlar atmaya devam edeceğiz. Sayın Cumhurbaşkanımızın vizyonu ve liderliği ile Suriye halkının ve mazlum coğrafyaların yanında olmayı sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika
Ege Denizi'nde 5 büyüklüğünde deprem

Türkiye beşik gibi sallanıyor! Bir korkutan deprem de Ege'de
Marmaray'daki darp olayının seyrini değiştirecek ifade: Başörtümü kastederek hakaret etti

Marmaray'daki darp olayında okların yönünü değiştirecek ifade
CHP lideri Özel, 'Koç' üzerinden emekli maaş hesabı yaptı

"Koç" üzerinden maaş hesabı yaptı
Kremlin: Putin, Trump ve Zelenski arasında bir görüşme olası değil

Kremlin'den umutları suya düşüren açıklama! Kapıları resmen kapattılar
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Emekliye yeni müjde mi geliyor? Gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'da

Emekliye yeni müjde mi geliyor? Gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'da
Son enflasyon verisiyle tüm maaş hesapları değişti

Kim ne kadar maaş alacak! İşte son rakamlar
Ünlü iş insanını aslanlar yedi

Ünlü iş insanını aslanlar yedi
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Öğretmen maaşları temmuzda ne kadar olacak? İşte derecelere göre yeni tablo

Derecelerine göre öğretmenlerin alacağı maaşlar netleşmeye başladı
Galatasaray'da topa vuramıyordu, gittiği ülkede sezona damga vurdu

Galatasaray'da topa vuramıyordu, gittiği ülkede kral oldu
Gerçek polisleri rahatsız eden görüntü

Gerçek polisleri rahatsız eden görüntü
Üniversiteli Sena'nın intihar notunda işaret ettiği araştırma görevlisi, görevden uzaklaştırıldı

Sena'nın intihar notunda işaret ettiği isimle ilgili ilk karar
Zincir markette skandal! Tavukları güneşin altında beklettiler

Yine bir zincir market yine skandal
Nihat Kahveci'den Aziz Yıldırım'a: Sen Fenerbahçe'nin kendisi değilsin

Nihat Kahveci Aziz Yıldırım'a fena salladı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.