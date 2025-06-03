Bakan Işıkhan, Cenevre'de Suriye ile İşbirliği Görüşmeleri Yaptı

ÇALIŞMA ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 113'üncü Uluslararası Çalışma Konferansı'na katılmak üzere gittiği Cenevre'de Suriye Sosyal İşler ve Çalışma Bakanı Hind Kabawad ile bir araya geldi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) tarafından düzenlenen 113'üncü Uluslararası Çalışma Konferansı'na katılmak üzere gittiği İsviçre'nin Cenevre kentinde Suriye Sosyal İşler ve Çalışma Bakanı Hind Kabawad ile görüştü. Bakan Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "113'üncü Uluslararası Çalışma Konferansı kapsamında Suriye Geçiş Hükümeti Sosyal İşler ve Çalışma Bakanı Sayın Hind Kabawad ile gerçekleştirdiğimiz ikili görüşmede ülkelerimiz arasında iş birliğini güçlendirmek üzere atabileceğimiz adımları ele aldık. Çalışma hayatını ilgilendiren her konuda tecrübelerimizi paylaşmaya açık olduğumuzu aktardık. Komşumuz ve tarihi derin bağlara sahip olduğumuz Suriye'nin istikrar ve güven ortamını güçlendirmek için kararlı adımlar atmaya devam edeceğiz. Sayın Cumhurbaşkanımızın vizyonu ve liderliği ile Suriye halkının ve mazlum coğrafyaların yanında olmayı sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.