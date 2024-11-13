Bakan Işıkhan'dan borcunu ödemeyen belediyelere 'Haciz' uyarısı

31 Mart yerel seçimlerinin ardından gündeme gelen belediyelere ait borçlarla ilgili tartışma yeniden alevlendi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, borçlarını ödemeyen belediyelere haciz işlemlerinin başlayacağını duyurdu.

"BORÇLARINI EN ÇOK ÖDEMEYEN BELEDİYELER CHP'Lİ"

Bakan Işıkhan yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Belediyelerin 96 milyar liralık borcu 150 milyar liraya yükseldi ve bu sürdürülemez hale gelmiştir. Bütün belediyelere sesleniyoruz; borçlarınızı ödeyin. Hiçbir girişimde bulunmayan belediyelere haciz işlemlerini başlatacağız. Borçlarını en çok ödemeyen belediyeler CHP'li belediyeler. Ankara Büyükşehir Belediyesinin SGK'ya 8,5 milyar lira borcu var, Melih Bey'den aldığında borç 209 milyondu." dedi.

ASGARİ ÜCRET TARTIŞMASI

Öte yandan TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının bütçe görüşmeleri sırasında muhalefet milletvekilleri tarafından asgari ücret pankartları açılması üzerine tartışma yaşandı.

Bakanlığın 2025 yılı bütçesinin yanı sıra Mesleki Yeterlilik Kurumu bütçe, kesin hesap ve Sayıştay raporları ile Sosyal Güvenlik Kurumu ve Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğünün Sayıştay raporu görüşülmeye başlandı. Toplantı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın sunumunun ardından komisyon üyesi milletvekillerinin konuşmaları ile devam etti.

Konuşmalar esnasında komisyonda bulunan muhalefet milletvekilleri tarafından 'Asgari ücret talebimiz 30, bunun altında yokuz' yazılı pankartlar açılması üzerine tartışma çıktı. CHP Malatya Milletvekili Veli Ağababa, "17 bin liraya geçinebilir misiniz? 30 bin lira yoksa biz de yokuz" dedi.