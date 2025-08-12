Bakan Güler, Hakkari'de Kadın Futbol Takımı ile Bir Araya Geldi

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Hakkari'de Yüksekova Spor Kulübü Kadın Futbol Takımı ile Selahaddin Eyyubi Havalimanı'nda buluştu. Sporcularla sohbet eden Bakan Güler, takımlarının atkısını hediye aldı ve taleplerini dinledi.

Hakkari'de çeşitli temaslarda bulunmak üzere şehre gelen Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Yüksekova Spor Kulübü Kadın Futbol Takımı ile Selahaddin Eyyubi Havalimanı'nda bir araya geldi.

Bakan Güler'e ziyaretinde Milli Savunma Bakan Yardımcısı Alpaslan Kavaklıoğlu da eşlik etti. Havalimanında Hakkari Valisi Ali Çelik tarafından karşılanan Bakan Güler, burada Yüksekova Spor Kulübü Kadın Futbol Takımı yönetimi ve sporcularıyla bir araya gelerek sohbet etti. Buluşma sırasında kadın futbolcular, Bakan Güler'e takımlarının atkısını hediye etti. Bakan Güler, bu anlamlı hediyenin ardından sporcuların talep ve sorunlarını dinledikten sonra helikopterle Hakkari Merkez'ine hareket etti. - HAKKARİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
Cuma namazı için hoparlörlerden ezan okuma girişimi ülkeyi karıştırdı

Cuma namazı için hoparlörlerden ezan okuma planı ülkeyi karıştırdı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Avcı yalanı değil gerçek! Yakaladığı hayvanın eti mavi çıktı

Avcı yalanı değil gerçek! Yakaladığı hayvanın eti mavi çıktı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.