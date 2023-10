Bakan Güler: Coğrafya, Caydırıcı Olmayı Zorunlu Kılmakta

BAKAN GÜLER: COĞRAFYA, CAYDIRICI OLMAYI ZORUNLU KILMAKTA

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, sahada faaliyeti takip etti. Bakan Güler, Tsk'nın ezici ateş gücünü oluşturan silah sistemleri ile personelin, silahları kullanmadaki maharetine şahit olmaktan büyük bir mutluluk ve gurur duyduğunu söyledi. Güler, dünyada her alanda çok yönlü gelişmelerin yaşandığı ve geniş bir istikrarsızlık ortamı bulunduğunu bildirerek, "Yaşadığımız coğrafya ile mevcut savunma ve güvenlik ortamı ise Tsk'nın bu tehditleri bertaraf edecek, harekata daima hazır ve caydırıcı bir güç olmasını zorunlu kılmaktadır. Hazırlık, her daim tedbirli olmakla, caydırıcılık ise ancak disiplinli, iyi eğitilmiş personel ile modern silah sistemlerine sahip olunmasıyla sağlanabilmektedir. Tsk'nın dünyanın en güçlü ordularından biri olma özelliğini devam ettirecek temel unsur ve asli kuvvet çarpanı ise donanımlı ve kabiliyetli insan gücü ile sahip olduğu teknolojik donanımıdır. Bu bakımdan personelin en iyi şekilde eğitilmesi, sahip olduğu harp, araç, gereç ve sistemleri etkin kullanabilmesi ve her zaman göreve hazır olması için belirleyici etkenlerden biri, muharebe şartlarına yakın eğitim ve tatbikatlardır" dedi.

'40 TATBİKATIN İCRA EDİLMESİ PLANLANMAKTADIR'

Ulusal ve uluslararası tatbikatlara aralıksız devam edildiğini belirten Güler, "Nitekim son 1 yılda 63 yerli ve uluslararası tatbikat icra edilmiş olup, yılsonuna kadar da 40 tatbikatın icra edilmesi planlanmaktadır. İcra edilen bu tatbikatlarla, kahraman ordumuzun karada, denizde ve havadaki etkinlik ve caydırıcılığını her geçen gün daha da artırmaktayız. Bu anlayışla icra ettiğimiz faaliyetlerden biri de Ateş Serbest 2023'tür. Bu faaliyette, envanterimizde bulunan silah sistemlerinin atış kabiliyetleri ve müşterek unsurlar arasındaki ateş desteği koordinasyonunun başarısı gözlemlenmiştir. Nitekim F-16 savaş uçağından taarruz helikopterine, Fırtına obüslerinden hava savunma sistemlerine, tanksavar silahlardan SİHA'lara, tanklardan keskin nişancı atışlarına kadar muhtelif çap ve tesirdeki sistemlerin atışları gerçekleştirilmiştir. Biraz evvel gururla izlediğimiz atışlar, ordumuzun ateş gücünün ulaştığı üstün seviyeyi ve personelimizin hedefe yönelik reaksiyon ve ateş kabiliyetlerini göstermesi açısından büyük önem arz etmektedir" ifadelerini kullandı.

'HER TÜRLÜ TEHDİT VE TEHLİKEYİ BERTARAF ETMEYE DEVAM EDECEĞİZ'

Cumhuriyet'in 100'üncü yılında dünyanın önde gelen ordularından biri haline gelmenin gururunu yaşadıklarını dile getiren Güler, "Bu kapsamda, her geçen gün gelişen savunma sanayimizin sağladığı imkan ve kabiliyetlerle teçhiz edilen kahraman ordumuz; hudutlarımızın güvenliğinin sağlanmasından, terörle mücadeleye, mavi ve gök vatanımızdaki hak ve menfaatlerimizin korunmasından uluslararası barış ve istikrara katkı sunmaya kadar üstlendiği tüm görevleri başarıyla yerine getirmektedir. Milli Savunma Bakanlığı ve TSK olarak bundan sonra da Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ve 'Türkiye Yüzyılı' hedeflerimiz doğrultusunda; bekamıza yönelen her türlü tehdit ve tehlikeyi bertaraf etmeye, ülkemizin ve asil milletimizin güvenlik ve huzuru için gece gündüz demeden çalışmaya, daha büyük, daha güçlü bir Türkiye ve TSK için gayret göstermeye devam edeceğiz" dedi.