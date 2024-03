Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Şehit Yakını, Gazi ve Gazi Yakınlarıyla Buluştu

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, şehit yakını, gazi ve gazi yakınlarıyla buluştuğu iftar programında bütün imkanlarla ailelerin yanlarında olmaya çalıştıklarını belirterek, "Bu kapsamda bugün, şehit yakını, gazi ve gazi yakını 591 kardeşimizin atamasını gerçekleştirdik" dedi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Ankara'da Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfı tarafından düzenlenen iftar programına katıldı. Program Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Şehit aileleri ve gazilerle sohbet eden Bakan Göktaş, iftar yemeği öncesinde bir konuşma yaptı. Bakan Göktaş, her zaman, her konuda, bütün imkanları seferber ederek ailelerin ve gazilerin yanlarında olmaya çalıştıklarını belirterek, "Bu kapsamda bugün, şehit yakını, gazi ve gazi yakını 591 kardeşimizin atamasını gerçekleştirdik. Ben tekrar şehitlerimizin emaneti olan kardeşlerimize ve gazilerimize yeni görevlerinin hayırlı olmasını diliyorum. Sizler için daha fazlasını yapmamız gerektiğini biliyoruz. Bu kapsamda şehitlerimiz, gazilerimiz ve yakınları için yeni sosyal hizmet modelleri hayata geçirdik. Eğitimden istihdama, sağlıktan sosyal hayata kadar pek çok alanda sizlere destek olmaya devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

"49 bin 901 şehit yakını, gazi ve gazi yakınının kamuda istihdam edilmesini sağladık"

Şehitlerin ailelerini kendi aileleri olarak gördüklerini belirten Bakan Göktaş, "Kıymetli anne ve babalarına düzenli aylık bağlayarak destek olmaya çalışıyoruz. Kamuda istihdam hakkının kapsamını genişlettik. Bugün gerçekleştirdiğimiz 591 atama ile birlikte 49 bin 901 şehit yakını, gazi ve gazi yakınının kamuda istihdam edilmesini sağladık. Ayrıca ağır engelli gazilerimize aylıklarıyla birlikte, asgari ücretin iki katı tutarında bakım desteği verdik. Çalışan gazilerimizin maluliyet aylığını devam ettirdik. Vatan ve Kahramanlık Buluşmaları ile gazilerimizin gençlerimizle bir araya gelmelerine aracılık ettik" ifadelerine yer verdi.

"Bugüne kadar 649 bin şehit ailesi ve gaziyi evlerinde ziyaret ettik"

Bakan Göktaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde kurulan vakfımızla birlikte tüm ülkede şehit aileleri ve gazilerle bir araya geldiklerini ifade ederek, "Bugüne kadar 649 bin şehit ailesi ve gaziyi evlerinde ziyaret ettik. Devletimizin maddi ve manevi tüm imkanlarını sizler için seferber etmeye devam edeceğimizden hiç kuşkunuz olmasın. Şehit yakını ve gaziler olarak gösterdiğiniz vakur duruş milletimiz için gurur ve cesaret vericidir. Sizlerin hayatını kolaylaştırmak için, mutlu ve huzurlu bir yaşam sürdürmeniz için her türlü desteğimizi sürdüreceğiz" diye konuştu.

Şehitlerin emanetlerini korumayı, gazi ve ailelerinin yanlarında olmayı vatani bir görev bildiklerinin altını çizen Göktaş, "Daha önce de dile getirdiğim gibi en sevdiklerini bu vatan uğruna feda etmiş siz kıymetli kardeşlerimiz için ne yapsak az. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye yüzyılında 'Büyük Kahramanlar Ailesi'nin her bir ferdinin refahını en üst seviyeye çıkarmak için çalışmalarımıza devam ediyoruz. Sizlerin refahı ve mutluluğu için sosyal hizmetlerimizi daha da güçlendirecek, her daim yanınızda olmayı sürdüreceğiz. Bu aziz millet sizin fedakarlıklarınızı asla unutmayacak. Sözlerime son verirken vatanımızın bütünlüğü, milletimizin birliği ve beraberliği için bir an bile düşünmeden can veren şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum" ifadelerini kullandı. - ANKARA