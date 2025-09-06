Bakan Göktaş, Manisa'da 'Türkiye Yüzyılı Buluşmaları' programında konuştu Açıklaması

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, ailelerin ekonomik ve sosyal yönden desteklenmesi için yeni çalışmalara da imza attıklarını belirterek, "Bugün itibarıyla 6 bin 175'i Manisa'da olmak üzere 383 bin 691 anne doğum yardımlarımızdan faydalandı." dedi.

Bakan Göktaş, Manisa'da bir otelde düzenlenen "Türkiye Yüzyılı Buluşmaları" programına katılarak konuşma yaptı.

Etkinliğin kardeşliği, birliği ve beraberliği daha da güçlendirdiğini belirten Göktaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde çıktıkları kutlu yolculukta geleceğe emin adımlarla yürüdüklerini kaydetti.

Göktaş, Bakanlık olarak toplumun her kesiminin yanında olmaya devam ettiklerini, 23 yılda devrim niteliğinde yenilikleri hayata geçirdiklerini, sosyal politikalar ve sosyal yardımlar konusunda da vatandaşı merkeze alan bir anlayışla çalıştıklarını vurguladı.

"Aile bizim en kıymetli değerimiz"

Aile değerlerini korumak, dayanışmayı kuvvetlendirmek, milli birlik ve beraberliği korumak adına çok önemli bir adım attıklarını aktaran Göktaş, şunları söyledi:

"Aile bizim en kıymetli değerimiz, toplumun temel taşıdır ve aile güçlü oldukça toplum güçlü olur. Geleceğe daimi adımlarla atarız. Biz bu kapsamda 52'si Manisa'da olmak üzere toplam 9 bin 978 etkinlik gerçekleştirdik. Bu doğrultuda evlilik öncesi eğitim programlarından, aile danışma merkezlerine, sosyal desteklerden gençlere yönelik programlarla çok geniş yelpazede çalışmalar yürütüyoruz. Bunun yanı sıra aile işbirliğini güçlendirmeye yönelik kampanyalar düzenliyoruz."

Aile ve Gençlik Fonu'nu 81 ilde yaygınlaştırdıklarını dile getiren Göktaş, bu kapsamda gençlerin yuva kurmasına yardımcı olduklarını hatırlattı.

Göktaş, bu kapsamda bugün itibariyle 1923 Manisalı genç çiftin bu desteğe başvurduğunu belirterek, "Ailelerin ekonomik ve sosyal yönden desteklenmesi için yeni çalışmalara da imza atıyoruz. Bugün itibarıyla 6 bin 175'i Manisa'da olmak üzere 383 bin 691 anne doğum yardımlarımızdan faydalandı." dedi.

Çocukların sağlıklı gelişimi, kadınların üretime katılımı, yaşlıların deneyimlerini topluma kazandırılması için özel programlar uyguladıklarını ifade eden Göktaş, aile dostu ekosistemi güçlendirmeye kararlı olduklarını, bu çerçevede özel sektörle de işbirliği yaptıklarını vurguladı.

Göktaş, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın genç çiftler için sosyal konut projelerinde yüzde 20 kontenjan ayırdığını, ayrıca 3 çocuklu aileler için de özel kontenjan oluşturulduğunu söyledi.

"Terörden uzak güvenli bir Türkiye inşa ediyoruz"

Aileyi merkeze alan politikaları sürdüreceklerini belirten Göktaş, şöyle devam etti:

"Sayın Cumhurbaşkanımız, 2026-2035 yıllarını 'Aile ve Nüfus On Yılı' olarak ilan etti. Biz de bu kapsamda güçlü nesiller, güçlü ailede yetişip güçlü toplum, güçlü Türkiye şiarıyla çıktığımız bu yolda ailelerimizi güçlendirmeye devam edeceğiz. Önümüzdeki 10 yılda bunu yaparken de Türkiye'nin geleceğini şekillendiren genç, dinamik, üretken bir nüfusumuzu korumayı sürdüreceğiz. El birliğiyle Türkiye'yi güçlü Türkiye'nin sarsılmaz bir kalitesi haline getireceğiz. Bizim hedefimiz hiçbir zaman sadece ekonomik kalkınma olmadı. İnsanı merkeze alan, evlatlarımızın güvenle büyüdüğü, vatandaşlarımızın huzurla yetiştiği bir Türkiye inşa etmek için hep beraber gayret ettik ve güzel çalışmalar hayata geçirdik. Bugün Sayın Cumhurbaşkanımızın güçlü liderliğinde milletimizin inancı, devletimizin kararlılığı ve teşkilatımızın samimi gayretleriyle terörden uzak güvenli bir Türkiye inşa ediyoruz. Türkiye Yüzyılı işte bu ortak gelecek üzerinde yükselecek."

Programda, AK Parti Manisa Milletvekili Mücahit Arınç ve AK Parti Manisa İl Başkanı Süleyman Turgut da birer konuşması yaptı.