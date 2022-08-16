Bakan Çavuşoğlu: "(Suriye) Barıştırma değil de uzlaştırma kelimesini kulandım. Suriye ve Türkiye içinde bu işi kızıştırmak isteyenler sözlerimizi...
Bakan Çavuşoğlu: "(Suriye) Barıştırma değil de uzlaştırma kelimesini kulandım. Suriye ve Türkiye içinde bu işi kızıştırmak isteyenler sözlerimizi çarptırdı.
Bakan Çavuşoğlu: "( Suriye ) Barıştırma değil de uzlaştırma kelimesini kulandım. Suriye ve Türkiye içinde bu işi kızıştırmak isteyenler sözlerimizi çarptırdı." - ANKARA
İhlas Haber Ajansı / Politika