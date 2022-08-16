Bakan Çavuşoğlu: "(Suriye) Barıştırma değil de uzlaştırma kelimesini kulandım. Suriye ve Türkiye içinde bu işi kızıştırmak isteyenler sözlerimizi... Bakan Çavuşoğlu: "(Suriye) Barıştırma değil de uzlaştırma kelimesini kulandım. Suriye ve Türkiye içinde bu işi kızıştırmak isteyenler sözlerimizi çarptırdı. Bakan Çavuşoğlu: "( Suriye ) Barıştırma değil de uzlaştırma kelimesini kulandım. Suriye ve Türkiye içinde bu işi kızıştırmak isteyenler sözlerimizi çarptırdı." - ANKARA İhlas Haber Ajansı / Politika Türkiye Suriye Politika Haberler

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